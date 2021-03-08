Обнародована неизвестная ранее записка скопинского маньяка
В ней он сравнивает похищенных девушек с животными.
Скриншот © YouTube / "Криминальная Россия"
Следователь Дмитрий Плоткин, который 17 лет назад вёл дело скопинского маньяка Виктора Мохова, показал записку, которая не попала в материалы дела. Согласно посланию, Мохов называл похищенных девушек кроликами, а также якобы обещал "убить и закопать" их.
"Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди", — процитировал Плоткин записку Мохова в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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