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Обнародована неизвестная ранее записка скопинского маньяка

В ней он сравнивает похищенных девушек с животными.

8 марта 2021, 12:03
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<p>Скриншот © YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CCEB8Tt0Uv4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Криминальная Россия</a>"</p>

Скриншот © YouTube / "Криминальная Россия"

Следователь Дмитрий Плоткин, который 17 лет назад вёл дело скопинского маньяка Виктора Мохова, показал записку, которая не попала в материалы дела. Согласно посланию, Мохов называл похищенных девушек кроликами, а также якобы обещал "убить и закопать" их.

"Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди", — процитировал Плоткин записку Мохова в эфире телеканала "Россия-1".

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Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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"У него появляется ощущение, что он звезда": Психолог рассказала, чем может обернуться внезапная слава скопинского маньяка

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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