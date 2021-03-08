Обнародована неизвестная ранее записка скопинского маньяка

Следователь Дмитрий Плоткин, который 17 лет назад вёл дело скопинского маньяка Виктора Мохова, показал записку, которая не попала в материалы дела. Согласно посланию, Мохов называл похищенных девушек кроликами, а также якобы обещал "убить и закопать" их.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.