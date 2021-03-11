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На Украине решили запретить партию заподозренного в госизмене блогера Шария

Суд уже принял иск от Минюста.

11 марта 2021, 12:10
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/anatolijsharij" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анатолий Шарий</a></p>

Фото © Facebook / Анатолий Шарий

Министерство юстиции Украины через суд требует запретить деятельность оппозиционной Партии Шария по запросу службы безопасности. Об этом сообщила шеф-редактор "Шарий.net" Ольга Шарий.

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"Могу сказать, что власть официально признала, что в деятельности партии нет ничего противозаконного. За столько месяцев они не смогли найти ничего, что стало бы основанием для закрытия партии. В нарушение всего вообще разумного они написали, что подозрение в госизмене Шария — основание для закрытия партии", — пояснила она.

Отмечается, что Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Минюста, в котором ведомство просит запретить партию оппозиционного блогера. Заседание назначено на 6 апреля.

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Напомним, 16 февраля СБУ сообщила, что подозревает блогера Анатолия Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. Сам блогер утверждает, что дело против него политически мотивировано. Чуть позже СБУ объявила Шария в государственный розыск. Формальным поводом послужила "обложка" одного из его видео на канале YouTube, где карта Украины была изображена без Крыма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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