На Украине решили запретить партию заподозренного в госизмене блогера Шария
Суд уже принял иск от Минюста.
Фото © Facebook / Анатолий Шарий
Министерство юстиции Украины через суд требует запретить деятельность оппозиционной Партии Шария по запросу службы безопасности. Об этом сообщила шеф-редактор "Шарий.net" Ольга Шарий.
"Могу сказать, что власть официально признала, что в деятельности партии нет ничего противозаконного. За столько месяцев они не смогли найти ничего, что стало бы основанием для закрытия партии. В нарушение всего вообще разумного они написали, что подозрение в госизмене Шария — основание для закрытия партии", — пояснила она.
Отмечается, что Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Минюста, в котором ведомство просит запретить партию оппозиционного блогера. Заседание назначено на 6 апреля.
Напомним, 16 февраля СБУ сообщила, что подозревает блогера Анатолия Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. Сам блогер утверждает, что дело против него политически мотивировано. Чуть позже СБУ объявила Шария в государственный розыск. Формальным поводом послужила "обложка" одного из его видео на канале YouTube, где карта Украины была изображена без Крыма.
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