На Украине решили запретить партию заподозренного в госизмене блогера Шария

"Могу сказать, что власть официально признала, что в деятельности партии нет ничего противозаконного. За столько месяцев они не смогли найти ничего, что стало бы основанием для закрытия партии. В нарушение всего вообще разумного они написали, что подозрение в госизмене Шария — основание для закрытия партии", — пояснила она.