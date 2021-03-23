Пентагон прокомментировал сообщения о ракетном обстреле базы в Сирии
Один снаряд упал в сотнях метров, никто не пострадал.
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Министерство обороны США опровергло сообщения об обстреле американской базы, расположенной в районе нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Соответствующее заявление сделал официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.
"Одна ракета приземлилась в сотнях метров от американских сил. Никто не пострадал, ущерба нанесено не было", - отметил он.
О том, что база военнослужащих США, находящаяся в районе нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась обстрелу, сообщали местные СМИ.
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