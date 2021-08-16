"Телефон убери!": Минздрав Кузбасса проверит поликлинику, где врач нахамила пациентке
На видео попал инцидент, где медик использует нецензурную лексику в адрес женщины, жалующейся на высокую температуру.
Врач нахамила пациентке, жалующейся на высокую температуру. Видео © Instagram / rasskazova_nvkz
Минздрав Кемеровской области начал проверку качества оказываемой медицинской помощи в поликлинике, где врач нахамила пациентке, пожаловавшейся на высокую температуру. Об этом пишет портал "Сiбдепо".
На опубликованном в соцсетях видео запечатлено, как врач грубо общается с пациенткой, которая пожаловалась на высокую температуру, длящуюся девятый день. В ответ доктор заявляет, что нужно было прийти в медучреждение раньше и что температуры у обратившейся к ней женщины не было. Когда пациентка сообщает, что записывает разговор на видео, врач начинает грубить и использует нецензурную лексику.
"В связи с публикациями в социальных сетях, в которых описывается инцидент, произошедший в поликлинике № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 29, Министерство здравоохранения Кузбасса начало проверку качества оказываемой медицинской помощи в указанном амбулаторном подразделении данной медорганизации", — говорится в сообщении Минздрава.
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