На опубликованном в соцсетях видео запечатлено, как врач грубо общается с пациенткой, которая пожаловалась на высокую температуру, длящуюся девятый день. В ответ доктор заявляет, что нужно было прийти в медучреждение раньше и что температуры у обратившейся к ней женщины не было. Когда пациентка сообщает, что записывает разговор на видео, врач начинает грубить и использует нецензурную лексику.