Генерал-полковник Макаров: Опыт Грузии в 2008-м показал, что союзников англо-саксов можно только принудить к миру

Вооружённые силы России смогли обеспечить защиту от уничтожения тысяч мирных граждан в Абхазии и Южной Осетии, обеспечить независимость и мирное развитие этих стран. Об этом в беседе с Лайфом заявил сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

По его словам, 8 августа 2008 года американцы были уверены в Михаиле Саакашвили как руководителе, были уверены в боеспособности грузинских вооружённых сил.

"Вашингтон рассчитывал, напав на Абхазию и Южную Осетию, подавив их независимость и унизив тем самым Россию, указать ей место и роль в миропорядке, где Соединённые Штаты Америки единственный гегемон и судья. Но Россия была готова встать на защиту народов Южной Осетии и Абхазии, которые реализовали своё право нации на самоопределение", — рассуждает собеседник Лайфа, вспоминая события 14-летней давности.

По словам Макарова, опыт показывает, что США, Великобритания и их союзники могут быть приведены к миру только путём принуждения, как это произошло с Грузией в 2008 году. С этой точки зрения цели российской спецоперации на Украине выглядят ещё более выпукло, считает он.

"Россия — одна из ведущих стран мира, и нам необходимо уже не то что готовить какие-то симметричные или асимметричные ответы на те или иные действия наших врагов, по-другому назвать нельзя, а уверенно проводить свою волю с учётом высочайшего авторитета в мире нашего президента Владимира Путина, высочайшей готовности вооружённых сил и экономики России, способной решать задачи в любых условиях обстановки", — заключил генерал-полковник.