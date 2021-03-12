Ниже падать некуда: чем грозит России унижение в Лиге чемпионов
Ещё относительно недавно Россия боролась с Францией за пятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, а теперь без борьбы пропустила вперёд Нидерланды, опустившись на восьмую позицию. Если мы продолжим падать такими же темпами, то очень скоро можем вообще забыть про Лигу чемпионов.
Фото © ТАСС / Андрей Шрамко
Этот сезон для российских футбольных клубов в Европе оказался просто кошмарным. В 26 матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы наши команды одержали всего одну победу: "Краснодар" обыграл французский "Ренн". Это помогло "быкам" выбраться в плей-офф Лиги Европы, где они одиноко и очень недолго представляли РПЛ: уже в 1/16 финала последовал вылет от загребского "Динамо". Казалось бы, кошмар закончен, можно выдохнуть и с надеждой ждать следующего сезона. Как бы не так!
Российские клубы отовсюду вылетели, а вот конкуренты из других стран продолжат успешно выступать. Вот, например, амстердамский "Аякс" играючи разобрался со швейцарским "Янг Бойз" (3:0), и теперь свершилось то, что ещё пару лет назад казалось нереальным: Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь этот неприятный для нас список выглядит вот так:
- Испания — 94.712.
- Англия — 94.712.
- Италия — 74.153.
- Германия — 72.713.
- Франция — 55.415.
- Португалия — 47.949.
- Нидерланды — 38.400.
- Россия — 38.382.
- Бельгия — 36.500.
- Австрия — 35.825.
При этом у всех стран, которые опережают нас в рейтинге, ещё остались клубы в текущем плей-офф еврокубков, а это значит, что отрывы будут только расти.
Чем всё это грозит?
Конкретно падение на восьмое место — это не так уж и страшно, от седьмого и даже девятого оно не особо отличается. Вот шестое было важно, но с его потерей (и потерей третьей команды в Лиге чемпионов соответственно) мы уже смирились. Тут как бы ниже не упасть. А это вполне реально.
Чтобы чётче понять, насколько ситуация стала хуже конкретно с нашими результатами (если не брать во внимание прогресс конкурентов), достаточно посмотреть на темп набора еврокубковых очков за последние годы:
- 2016/17 — 9,200.
- 2017/18 — 12,600.
- 2018/19 — 7,583.
- 2019/20 — 4,666.
- 2020/21 — 4,333.
Даже если не вдаваться в тонкости системы набора этих баллов, суть которой сводится к очень простой формуле "побеждаешь — набираешь", картина как на ладони: наши клубы стали играть в три раза хуже, чем три года назад. И самое страшное, что это становится тенденцией.
Системы рейтинга УЕФА устроены таким образом, что актуальными в нём остаются данные за последние пять сезонов. А это значит, что сначала мы потеряем девять баллов за сезон 2016/2017, а затем и 12,6 — за 2017/2018. А на смену им придут баллы, заработанные сейчас. Которые, как можно наблюдать, в разы меньше.
И вот тут вскрывается главная проблема: у наших ближайших конкурентов дела намного лучше. В последние пару лет голландцы, бельгийцы, австрийцы и даже шотландцы с украинцами набирают побольше баллов. Чем это грозит? Всё просто: в ближайшие пару сезонов нам нужно сделать нереальный скачок вперёд, иначе даже если мы будем набирать очки на уровне соседей по таблице коэффициентов УЕФА, они нас абсолютно спокойно обойдут.
А если Россия выпадет из десятки сильнейших стран (как же больно об этом говорить, учитывая, что недавно мы были близки к пятёрке), то даже чемпион страны не будет напрямую попадать в групповой раунд Лиги чемпионов (какие уж там три команды).
Тогда уже легионеров уровня Ловрена или Влашича заманить в наш чемпионат будет почти нереально: ведь они приходили в одну из шести сильнейших лиг мира, а в ближайшее время даже участие в еврокубках не будет гарантированным. Меньше классных футболистов — сложнее показывать достойный результат — ещё нереальнее подняться в рейтинге. Получается порочный круг, выбраться из которого всё ещё в наших силах. Просто нужно что-то менять. Желательно побыстрее.
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