Ниже падать некуда: чем грозит России унижение в Лиге чемпионов

Этот сезон для российских футбольных клубов в Европе оказался просто кошмарным. В 26 матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы наши команды одержали всего одну победу: "Краснодар" обыграл французский "Ренн". Это помогло "быкам" выбраться в плей-офф Лиги Европы, где они одиноко и очень недолго представляли РПЛ: уже в 1/16 финала последовал вылет от загребского "Динамо". Казалось бы, кошмар закончен, можно выдохнуть и с надеждой ждать следующего сезона. Как бы не так!

Российские клубы отовсюду вылетели, а вот конкуренты из других стран продолжат успешно выступать. Вот, например, амстердамский "Аякс" играючи разобрался со швейцарским "Янг Бойз" (3:0), и теперь свершилось то, что ещё пару лет назад казалось нереальным: Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь этот неприятный для нас список выглядит вот так:

Испания — 94.712. Англия — 94.712. Италия — 74.153. Германия — 72.713. Франция — 55.415. Португалия — 47.949. Нидерланды — 38.400. Россия — 38.382. Бельгия — 36.500. Австрия — 35.825.

При этом у всех стран, которые опережают нас в рейтинге, ещё остались клубы в текущем плей-офф еврокубков, а это значит, что отрывы будут только расти.

Чем всё это грозит?

Конкретно падение на восьмое место — это не так уж и страшно, от седьмого и даже девятого оно не особо отличается. Вот шестое было важно, но с его потерей (и потерей третьей команды в Лиге чемпионов соответственно) мы уже смирились. Тут как бы ниже не упасть. А это вполне реально.

Чтобы чётче понять, насколько ситуация стала хуже конкретно с нашими результатами (если не брать во внимание прогресс конкурентов), достаточно посмотреть на темп набора еврокубковых очков за последние годы: 2016/17 — 9,200.

2017/18 — 12,600.

2018/19 — 7,583.

2019/20 — 4,666.

2020/21 — 4,333.

Даже если не вдаваться в тонкости системы набора этих баллов, суть которой сводится к очень простой формуле "побеждаешь — набираешь", картина как на ладони: наши клубы стали играть в три раза хуже, чем три года назад. И самое страшное, что это становится тенденцией.

Системы рейтинга УЕФА устроены таким образом, что актуальными в нём остаются данные за последние пять сезонов. А это значит, что сначала мы потеряем девять баллов за сезон 2016/2017, а затем и 12,6 — за 2017/2018. А на смену им придут баллы, заработанные сейчас. Которые, как можно наблюдать, в разы меньше.

И вот тут вскрывается главная проблема: у наших ближайших конкурентов дела намного лучше. В последние пару лет голландцы, бельгийцы, австрийцы и даже шотландцы с украинцами набирают побольше баллов. Чем это грозит? Всё просто: в ближайшие пару сезонов нам нужно сделать нереальный скачок вперёд, иначе даже если мы будем набирать очки на уровне соседей по таблице коэффициентов УЕФА, они нас абсолютно спокойно обойдут.

А если Россия выпадет из десятки сильнейших стран (как же больно об этом говорить, учитывая, что недавно мы были близки к пятёрке), то даже чемпион страны не будет напрямую попадать в групповой раунд Лиги чемпионов (какие уж там три команды).

Тогда уже легионеров уровня Ловрена или Влашича заманить в наш чемпионат будет почти нереально: ведь они приходили в одну из шести сильнейших лиг мира, а в ближайшее время даже участие в еврокубках не будет гарантированным. Меньше классных футболистов — сложнее показывать достойный результат — ещё нереальнее подняться в рейтинге. Получается порочный круг, выбраться из которого всё ещё в наших силах. Просто нужно что-то менять. Желательно побыстрее.

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