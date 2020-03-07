Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск резко высказался о страхах населения разных стран по поводу распространения коронавируса нового типа. По его мнению, это можно назвать паникой, но и эта паника — полная глупость, написал на своей странице в "Твиттере" Илон Маск.

— Паника из-за коронавируса — это глупость, — написал миллиардер.

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

Однако далеко не всем пользователям Сети пришлось по душе высказывание бизнесмена. Как стали писать Маску в комментариях, своей записью он неуважительно отнёсся к жертвам коронавирусной инфекции.

— Сиэтл здесь. Это безответственно. Что за придурок? Люди умерли. Знаете ли вы, что значит пытаться дышать (когда не получается)? Я знаю. Это ужасно, — написала одна из пользовательниц.

Как сообщал Лайф, по данным ВОЗ, число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек, а скончалось от заболевания почти 3,5 тысячи пациентов. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики утверждают, что 2019-nCoV стал проявляться в организме менее очевидно, что может говорить о мутации вируса.