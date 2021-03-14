Два жителя Гонконга скончались после вакцинации от коронавируса

В Гонконге два человека скончались после того, как сделали прививку от коронавирусной инфекции. Оба они страдали хроническими заболеваниями и привились ещё в первых числах марта, сообщает местный департамент здравоохранения .

Как отметили в ведомстве, первым скончался 80-летний мужчина, страдавший диабетом и гипертонией. Ранее он также перенёс инсульт. В качестве причины его смерти врачи указали ишемическую болезнь кишечника. Второй случай — 67-летний мужчина, страдавший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Отмечается, что спустя 9 дней после прививки препаратом Coronavac он внезапно потерял сознание и ещё через два дня умер в больнице.