Два жителя Гонконга скончались после вакцинации от коронавируса
Пожилые люди страдали хроническими заболеваниями.
Фото © Pixabay
В Гонконге два человека скончались после того, как сделали прививку от коронавирусной инфекции. Оба они страдали хроническими заболеваниями и привились ещё в первых числах марта, сообщает местный департамент здравоохранения.
Как отметили в ведомстве, первым скончался 80-летний мужчина, страдавший диабетом и гипертонией. Ранее он также перенёс инсульт. В качестве причины его смерти врачи указали ишемическую болезнь кишечника. Второй случай — 67-летний мужчина, страдавший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Отмечается, что спустя 9 дней после прививки препаратом Coronavac он внезапно потерял сознание и ещё через два дня умер в больнице.
Ранее десять стран приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за возможных опасных побочных эффектов. Последним такое решение принял Таиланд, где заявили, что намерены дождаться результатов исследования препарата, к которым уже приступили учёные некоторых стран. По мнению специалистов, препарат провоцирует образование тромбов, приводящих к летальным исходам. Вместе с тем производитель вакцины опровергает информацию об опасности применения препарата, поскольку явных доказательств тому нет.
Выбор редакции
Звезда боевика "Убойный футбол" скончалась от рака
СМИ узнали причину задержки поставок вакцины AstraZeneca в Евросоюз
Сакура в Японии зацвела почти на две недели раньше срока
Названы пять действенных способов улучшить сон: дело не только в постели
Сын рассказал удивительную историю, как своим рождением спас папу от встречи в башнях-близнецах
Комментариев: 0