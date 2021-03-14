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Два жителя Гонконга скончались после вакцинации от коронавируса

Пожилые люди страдали хроническими заболеваниями.

14 марта 2021, 06:48

Фото © Pixabay

В Гонконге два человека скончались после того, как сделали прививку от коронавирусной инфекции. Оба они страдали хроническими заболеваниями и привились ещё в первых числах марта, сообщает местный департамент здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, первым скончался 80-летний мужчина, страдавший диабетом и гипертонией. Ранее он также перенёс инсульт. В качестве причины его смерти врачи указали ишемическую болезнь кишечника. Второй случай — 67-летний мужчина, страдавший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Отмечается, что спустя 9 дней после прививки препаратом Coronavac он внезапно потерял сознание и ещё через два дня умер в больнице.

В Норвегии трое медиков попали в больницу после прививок вакциной AstraZeneca

В Норвегии трое медиков попали в больницу после прививок вакциной AstraZeneca

Ранее десять стран приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за возможных опасных побочных эффектов. Последним такое решение принял Таиланд, где заявили, что намерены дождаться результатов исследования препарата, к которым уже приступили учёные некоторых стран. По мнению специалистов, препарат провоцирует образование тромбов, приводящих к летальным исходам. Вместе с тем производитель вакцины опровергает информацию об опасности применения препарата, поскольку явных доказательств тому нет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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