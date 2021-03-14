Британская полиция заподозрила жену Башара Асада в военных преступлениях

Отмечается, что расследование началось после данных адвокатской коллегии Guernica 37, которые она предоставила полиции. Среди прочего там в том числе указывалось на доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки Вооружённых сил САР. Теперь Асме Асад грозит не только суд, но и лишение её британского гражданства. Кроме того, журналисты считают, что супруге сирийского президента могут запретить покидать САР.