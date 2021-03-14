Британская полиция заподозрила жену Башара Асада в военных преступлениях
Теперь ей может грозить лишение гражданства Великобритании.
Фото © ТАСС / EPA / HARISH TIYAGI
Супругу сирийского президента Башара Асада заподозрили в подстрекательстве к терроризму во время гражданской войны. По данным издания The Sunday Times, британские правоохранительные органы инициировали в отношении Асмы Асад расследование.
"Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции... получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения сотрудниками подразделения по военным преступлениям", — сообщил газете представитель Скотленд-Ярда.
Отмечается, что расследование началось после данных адвокатской коллегии Guernica 37, которые она предоставила полиции. Среди прочего там в том числе указывалось на доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки Вооружённых сил САР. Теперь Асме Асад грозит не только суд, но и лишение её британского гражданства. Кроме того, журналисты считают, что супруге сирийского президента могут запретить покидать САР.
А ранее Лайф сообщал, что посол Сирии в России прокомментировал слухи о прибытии Башара Асада в Москву для лечения коронавируса.
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