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Британская полиция заподозрила жену Башара Асада в военных преступлениях

Теперь ей может грозить лишение гражданства Великобритании.

14 марта 2021, 09:21
<p>Фото © ТАСС / EPA / HARISH TIYAGI</p>

Фото © ТАСС / EPA / HARISH TIYAGI

Супругу сирийского президента Башара Асада заподозрили в подстрекательстве к терроризму во время гражданской войны. По данным издания The Sunday Times, британские правоохранительные органы инициировали в отношении Асмы Асад расследование.

"Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции... получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения сотрудниками подразделения по военным преступлениям", — сообщил газете представитель Скотленд-Ярда.

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Отмечается, что расследование началось после данных адвокатской коллегии Guernica 37, которые она предоставила полиции. Среди прочего там в том числе указывалось на доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки Вооружённых сил САР. Теперь Асме Асад грозит не только суд, но и лишение её британского гражданства. Кроме того, журналисты считают, что супруге сирийского президента могут запретить покидать САР.

А ранее Лайф сообщал, что посол Сирии в России прокомментировал слухи о прибытии Башара Асада в Москву для лечения коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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