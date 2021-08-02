НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава МИД Украины не увидел смысла в разрыве дипотношений с Россией

Дипломат подчеркнул, что в политике всё следует делать своевременно, сейчас же разрывом не решится "ни одна проблема".

2 августа, 18:54
<p>Фото © ТАСС / Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire

Украине нужно было разорвать дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Сейчас же такой шаг ничего не изменит, считает глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"В политике всё надо делать вовремя, и разрывать дипломатические отношения надо было в 2014 году, можно было бы на фоне начала агрессии. Сейчас создался некий статус-кво, когда этот разрыв ничего не изменит и ни одна проблема этим решена не будет", — заявил Кулеба в интервью Евгению Киселёву, беседа размещена на ютуб-канале журналиста.

Ранее глава МИД Украины пригрозил России "камнями с неба" и предрёк возвращение Крыма под юрисдикцию Киева. Он привёл в пример ситуацию с регионом Эльзас, который Франция в своё время вернула себе.

"Превращается в Порошенко": Зеленского заметили за покупкой трёх бутылок вина в магазине

"Превращается в Порошенко": Зеленского заметили за покупкой трёх бутылок вина в магазине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума в ДНР и ЛНР. Если не удастся урегулировать ситуацию в Донбассе в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможно проведение всеукраинского референдума о полном разрыве отношений с регионом.

Политолог заявил, что Зеленский попал в ловушку Порошенко

Политолог заявил, что Зеленский попал в ловушку Порошенко

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Кто придумал, тот и враг Украины": Захарова прокомментировала появление медали с изображением Бандеры и Петлюры

сегодня в 19:45

"Основа для стабилизации есть": Российский посол дал оценку отношениям с США

3 июля, 19:32

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Учёные насчитали 84 различных симптома у переболевших ковидом

сегодня в 22:26

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

сегодня в 22:15

Новости партнеров

Layer 1