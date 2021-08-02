Глава МИД Украины не увидел смысла в разрыве дипотношений с Россией

Украине нужно было разорвать дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Сейчас же такой шаг ничего не изменит, считает глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"В политике всё надо делать вовремя, и разрывать дипломатические отношения надо было в 2014 году, можно было бы на фоне начала агрессии. Сейчас создался некий статус-кво, когда этот разрыв ничего не изменит и ни одна проблема этим решена не будет", — заявил Кулеба в интервью Евгению Киселёву, беседа размещена на ютуб-канале журналиста.

Ранее глава МИД Украины пригрозил России "камнями с неба" и предрёк возвращение Крыма под юрисдикцию Киева. Он привёл в пример ситуацию с регионом Эльзас, который Франция в своё время вернула себе.