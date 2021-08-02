Глава МИД Украины не увидел смысла в разрыве дипотношений с Россией
Дипломат подчеркнул, что в политике всё следует делать своевременно, сейчас же разрывом не решится "ни одна проблема".
Фото © ТАСС / Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire
Украине нужно было разорвать дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Сейчас же такой шаг ничего не изменит, считает глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
"В политике всё надо делать вовремя, и разрывать дипломатические отношения надо было в 2014 году, можно было бы на фоне начала агрессии. Сейчас создался некий статус-кво, когда этот разрыв ничего не изменит и ни одна проблема этим решена не будет", — заявил Кулеба в интервью Евгению Киселёву, беседа размещена на ютуб-канале журналиста.
Ранее глава МИД Украины пригрозил России "камнями с неба" и предрёк возвращение Крыма под юрисдикцию Киева. Он привёл в пример ситуацию с регионом Эльзас, который Франция в своё время вернула себе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума в ДНР и ЛНР. Если не удастся урегулировать ситуацию в Донбассе в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможно проведение всеукраинского референдума о полном разрыве отношений с регионом.
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