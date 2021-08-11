Женщину без головы и сердца обнаружили в квартире выпавшего из окна мужчины в Москве

В Москве 10 августа в службу 02 поступило сообщение о падении человека с высоты. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на земле погибшего мужчину с колото-резаными ранениями, а в квартире, где он жил, сделали и вовсе жуткую находку — женщину без головы. О страшном происшествии рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Мужчина, на теле которого были обнаружены повреждения от падения с высоты, умер за три часа до приезда сотрудников полиции. Известно, что он не работал и приехал в столицу из Новосибирска. Женщина скончалась почти за шесть часов до того, как её обнаружили в ванной с множественными колото-резаными ранениями. Источник сообщил, что правоохранители уточняют обстоятельства происшествия. Тела направлены на судмедэкспертизу.

При этом, согласно данным МК, у погибшей женщины также отсутствовало сердце. Источник издания уточнил, что дверь в квартиру была заперта изнутри. По предварительной версии, мужчина расправился с дамой сердца таким жутким образом и покончил с собой.