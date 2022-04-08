Какое чудо-оружие Вашингтон поставит Киеву для победы над русскими Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему американский ленд-лиз не сможет повлиять на исход военной операции. 26332 26332 Новая партия военной помощи из США доставлена в Киев. 11 февраля 2022 года. Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky

Сенат США единогласно одобрил законопроект, который позволит США поставлять помощь Украине по схеме ленд-лиза. Соответствующий документ носит название "Акт о ленд-лизе в защиту украинской демократии". Законопроект предполагает предоставление американскому президенту расширенных полномочий по заключению соглашений с Украиной по поставкам вооружения, что позволит ускорить поставки.

У всяких там Арестовичей сегодня праздник — ну, теперь-то покажем "агрессору"! С американским-то оружием! Как СССР показал Гитлеру! Впрочем, возьмусь за труд спустить украинских военных пропагандистов с небес на землю.

Во-первых, закон ничего не меняет по сути. Он не означает, что США немедленно пошлют на Украину некое вундерваффе, которое коренным образом изменит ход боевых действий. Его просто не существует, да и в законе ничего не говорится о том, что каким-то образом изменится номенклатура вооружений и армейского имущества, которое США уже поставляют Украине.

Речь лишь о том, что президент получает возможность решать вопросы о поставках оружия на Украину самостоятельно, ему не потребуется выбивать деньги из бюджета, просить законодателей оформить соответствующее решение и ждать, когда они это сделают. По сути, этим решением устраняются лишь некоторые бюрократические препятствия.

Во-вторых, роль ленд-лиза во Второй мировой до сих пор вызывает споры. На Западе её принято преувеличивать, у нас — преуменьшать. Если быть объективными, следует признать, что ленд-лиз действительно оказал серьёзную помощь (к примеру, если бы не американские "Студебекеры", не было бы наших легендарных "Катюш"), позволил выиграть время для переноса военной промышленности вглубь страны и перевода остальной — на военные рельсы. Выиграть время для мобилизации собственных сил. И тут ключевое слово — собственных сил.

Украине уже нечего мобилизовывать, кроме зомбированного нацистскими идеями "пушечного мяса". У них больше нет военной промышленности, которую можно было бы куда-то эвакуировать, чтобы выиграть время для её перезапуска, у них вообще ничего своего нет. Если бы у СССР точно так же не было ничего своего, а только ленд-лиз, смогли бы мы выиграть войну? Весьма сомнительно. Это на Западе принято считать, что устоять нам помог исключительно ленд-лиз. В реальности это не так.

Тем более что немало из того, что направлялось по этой программе в СССР, уничтожалось немцами. Особенно в Северном Ледовитом океане. Был ещё тихоокеанский маршрут, но там хозяйничали японцы. Но был и третий, самый безопасный маршрут — иранский.

А у Украины какие маршруты? По воздуху ничего не доставить, по морю — тоже. Только тайком через польскую границу. Ничего серьёзного так не провезёшь. А если что и удастся, шансы довезти это до получателя в целости и сохранности невелики.

Как вы думаете, почему США не направляют Украине свои танки, а агитируют восточноевропейских членов НАТО отдавать старую советскую технику? Потому что они не хотят выкидывать деньги на ветер, понимая, что все эти грузы будут уничтожены. А поляки и чехи только и рады будут перепоручить российским ВКС утилизацию своего хлама. Делать это дома долго и дорого, а русские сделают быстро и бесплатно.

Кстати, надо ещё понимать, что ленд-лиз — это не подарки, а предоставление в аренду или продажа в долгосрочный кредит. Согласно закону о ленд-лизе времён Второй мировой, технику и имущество, пережившие войну, нужно было или вернуть, или оплатить. Хочу напомнить, что СССР долго спорил с США по поводу суммы долга — вплоть до своего распада. И неуплаченная его часть в итоге перешла к России, полностью погасить его удалось лишь к началу XXI века.

А что можно будет взять с Украины? А ведь в новом законе чётко сказано, что Украина будет обязана позже возместить некоторую стоимость поставок. Кстати, хочется напомнить, что Украина не присоединилась к соглашению о "нулевом варианте", согласно которому Россия взяла на себя все долги СССР. Так что (по-хорошему) Киев ещё по старому ленд-лизу должен США, вернее, нам — как расплатившимся за них.

Ещё важный момент. В годы Второй мировой действовала также программа "обратного ленд-лиза", согласно которой союзники тоже кое-что поставляли США. И далеко не бесполезные вещи, к примеру, СССР передал Вашингтону технологии производства порохов для снарядов РСЗО, таким оружием тогда располагали только мы. Так что ленд-лиз для Вашингтона не только не был благотворительностью, но и со всех сторон — выгодной сделкой. А что может дать Украина? Всё, что могла, США уже давно сами забрали.

Ну и, наконец, переходим к главному. Те, кто сегодня кричит о "перемоге", очевидно, реально не понимают разницы или намеренно переоценивают значение ленд-лиза в пропагандистских целях. Ещё бы. Само слово звучит для западного обывателя, который уверен, что Вторую мировую выиграли американцы, а ленд-лиз стал тем единственным, что вообще позволило СССР выжить, прямо магически. Вот и нынешним украинцам за последние годы хорошо промыли мозги, и многие уверены, что новый ленд-лиз "спасёт" страну от неминуемого разгрома.

Просто сухие цифры. C 1941 по 1945 год американцы выделили союзникам 50,1 млрд долларов (около 750 млрд в ценах 2018 года). На нынешнюю Украину США с 2014 года потратили чуть более 2,5 млрд. Но дело не только в количестве, но и в качестве. Что США поставляли СССР?

Самолёты — 11 400, бронетехнику (включая танки, САУ) — 12 000. Это, конечно, меньше, чем мы сами производили. Вот машин они поставили больше (427 284 против 265 600). Железнодорожных локомотивов больше (1977 против 825). Товарных вагонов — 11 075 штук.

Ещё в нашу страну было поставлено более 5000 противотанковых пушек, 105 единиц противолодочных кораблей, 202 единицы торпедных катеров, 90 единиц грузовых судов, четыре подводных лодки.

Ау, свидетели Чернобаевки, вы всерьёз ждёте от американцев подводных лодок, самолётов, поездов, автомобилей? Ну, может, ещё несколько "Хамви" дадут. Прошлая партия, правда, оказалась давно списанным хламом, почти непригодным для эксплуатации, они ломались постоянно.

Ждёте танки? Не ждите. В лучшем случае получите опять же старые советские. Вон чехи говорят, что направили аж все 30 имевшихся у них Т-72. Машина, проверенная временем, добротная, я не спорю. Только морально устаревшая. К слову, из чуть более двух тысяч имевшихся у ВСУ танков Российская армия за месяц войны уничтожила 1900. Надолго ли хватит этих тридцати? Или даже трёхсот? А ведь им ещё нужно доехать до Украины, а это тот ещё "квест".

При этом надо отметить, что СССР американцы предоставляли не списанный хлам, а разработанные накануне войны и долгое время после стоявшие на вооружении у них самих танки, такие как М3 "Стюарт", М3 "Ли", М4 "Шерман". По логике американцы должны дать Украине сегодняшний основной боевой танк М1 "Абрамс".

Что же на самом деле США поставят Киеву для "защиты демократии"? Да абсолютно ничего нового. Всё те же "Джавелины". Но наша операция уже ярко продемонстрировала, что реальная эффективность этого оружия, мягко говоря, сильно раздута. К тому же, судя по тому, сколько "Джавелинов" уже оказалось в руках армий республик, украинские бойцы даже не научились ими пользоваться.

Ну, те же "Стингеры". Хорошая вещь, проверенная временем, но работает лишь на малых высотах, им невозможно осложнить жизнь российской авиации, тем более что основная масса ударов наносится бомбардировщиками Су-34 с больших высот.

И ещё один важный момент. Как я уже говорил, вундерваффе, способного изменить ход войны, не существует в природе. Никакие — даже самые лучшие в своём классе (а то, что поставляют американцы, далеко не лучшее) — по отдельности ничего не сделают. Для военного успеха необходимо сбалансированное насыщение армии различной техникой для решения всего спектра задач. А этого американцы Украине дать не могут.

Всё то же оружие, что они и раньше поставляли, которое хорошо горит, ломается, попадает в руки ополченцев. Зато звучит успокаивающе для секты свидетелей Чернобаевки — ленд-лиз! А где ленд-лиз — там перемога! Ну ок, мечтать не вредно…

Новая партия военной помощи из США доставлена в Киев. 11 февраля 2022 года. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky Повлияет ли американский ленд-лиз на ход военной операции? 0 Нет, она скоро закончится Да, новые поставки помогут ВСУ

Авторы Дмитрий Родионов