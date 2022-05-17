Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела ВСУ курского села Алексеевка

Огонь шёл с украинской стороны. Бойцы использовали крупнокалиберное оружие, в результате чего повреждёнными оказались три частных дома, школа и один автомобиль.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел приграничного с Украиной села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Об этом информировали в пресс-службе ведомства.

"В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг виновных лиц для привлечения их к уголовной ответственности", — сообщили в СКР.