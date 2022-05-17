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Опубликовано 17 мая 2022, 07:26

Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела ВСУ курского села Алексеевка

Огонь шёл с украинской стороны. Бойцы использовали крупнокалиберное оружие, в результате чего повреждёнными оказались три частных дома, школа и один автомобиль.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел приграничного с Украиной села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Об этом информировали в пресс-службе ведомства.

"В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг виновных лиц для привлечения их к уголовной ответственности", — сообщили в СКР.

Напомним, сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Алексеевка. По его словам, никто не пострадал, обстрел был подавлен ответным огнём пограничников. Стрелявшие использовали крупнокалиберное оружие, в результате чего повреждёнными оказались три частных дома, школа и один автомобиль.

Появились фото последствий обстрела ВСУ села Алексеевка в Курской области
Появились фото последствий обстрела ВСУ села Алексеевка в Курской области
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ТАСС / Метцель Михаил

Оксана Попова
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