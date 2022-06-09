ВСУ заминировали завод с мирными гражданами в Северодонецке

Украинские бойцы заминировали территорию завода "Азот" в Северодонецке. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апти Алаудинов. По информации пленного украинского силовика, на данном предприятии находится около 300 мирных жителей, напомнил он.

"Есть у нас информация, что там (на территории завода "Азот". — Прим. Лайфа) где-то триста человек мирных людей, которых они (украинские войска. — Прим. Лайфа) загнали в какой-то подвал, заминировали всё", — сообщил Алаудинов.

По его словам, мирных жителей используют в качестве живого щита, поэтому они не могут покинуть предприятие. Алаудинов уточнил, что по этой причине работа по освобождению завода должна проходить предельно аккуратно, чтобы не навредить этим людям.