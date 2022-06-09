ВСУ заминировали завод с мирными гражданами в Северодонецке
Помощник Кадырова Алаудинов: ВСУ заминировали завод с людьми в Северодонецке
Украинские бойцы заминировали территорию завода "Азот" в Северодонецке. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апти Алаудинов. По информации пленного украинского силовика, на данном предприятии находится около 300 мирных жителей, напомнил он.
"Есть у нас информация, что там (на территории завода "Азот". — Прим. Лайфа) где-то триста человек мирных людей, которых они (украинские войска. — Прим. Лайфа) загнали в какой-то подвал, заминировали всё", — сообщил Алаудинов.
По его словам, мирных жителей используют в качестве живого щита, поэтому они не могут покинуть предприятие. Алаудинов уточнил, что по этой причине работа по освобождению завода должна проходить предельно аккуратно, чтобы не навредить этим людям.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские националисты готовят провокацию на заводе "Азот" в Северодонецке. По её данным, бойцы намерены заминировать ёмкости с токсичными химикатами на предприятии и держать в подземных сооружениях более тысячи работников завода и местных жителей.
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