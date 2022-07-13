В Мариуполе достраивают новый микрорайон на месте разрушенных домов

Строительство нового микрорайона в Мариуполе на месте разрушенных домов идёт полным ходом. Первые жильцы смогут въехать в квартиры с ремонтом уже в ноябре этого года, пишет телеграм-канал SHOT.

Строительство нового микрорайона в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT

"Возводится 12 пятиэтажных домов на 1011 квартир. Данное количество квартир позволит разместить более 2500 человек. На строительной площадке на сегодняшний день трудится около 1000 человек, задействовано более 150 единиц техники", — рассказал руководитель проектов военно-строительного комплекса Минобороны РФ Олег Печёнкин.

Строительство ведёт военно-строительная компания, относящаяся МО РФ. Работа идёт круглосуточно, для ускорения процесса рядом даже возвели цементный завод. Предполагается, что к концу июля закончатся монолитные работы, а до Нового года все квартиры будут сданы. По словам Печёнкина, в рамках первого этапа рабочие должны построить 12 жилых домов и спасательный центр МЧС, в котором будут размещены инженерные, спасательные части и пиротехнические подразделения.

Причём дома собираются сдавать с готовым ремонтом, то есть люди смогут начать в них жить с первого дня заезда. Печёнкин рассказал, что жилые здания обеспечат всеми энергоресурсами, то есть теплом, водой, электроснабжением, а дворы полностью благоустроят.

"Площадки спортивные, площадки для отдыха, детские площадки, игровые площадки (футбол, волейбол, баскетбол), то есть этот микрорайон будет полноценный мини-город для проживания... Люди будут жить как в своём маленьком городе здесь", — подчеркнул он.