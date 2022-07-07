В Херсоне предотвращена серия терактов
Серию терактов в Херсоне предотвратили российские военные. Об этом в четверг сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.
Исполнителями должны были стать законспирированные члены диверсионно-разведывательной группы Сил специальных операций Украины. Их действия координировались штабом в городе Бровары Киевской области, а о результатах смертоносной акции должны были доложить лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Основной задачей было проведение серии террористических актов для того, чтобы создать в городе атмосферу паники и хаоса, а также запугать херсонцев и руководство военно-гражданской администрации", — приводит агентство слова источника.
К слову, это уже не первая попытка украинской стороны совершить диверсию или теракт в освобождённом Херсоне. 30 июня взрыв произошёл в районе телевышки рядом с местным СИЗО. В результате повреждены объекты городской инфраструктуры, но сама вышка не пострадала. 2 июля сотрудники российских спецслужб предотвратили более крупный теракт в Херсоне, обнаружив конденсаторную подрывную машинку. А ранее в четверг стало известно, что российские силовики обнаружили в том же регионе перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с гранатомётами.