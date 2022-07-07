В Херсоне предотвращена серия терактов

Серию терактов в Херсоне предотвратили российские военные. Об этом в четверг сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Исполнителями должны были стать законспирированные члены диверсионно-разведывательной группы Сил специальных операций Украины. Их действия координировались штабом в городе Бровары Киевской области, а о результатах смертоносной акции должны были доложить лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.