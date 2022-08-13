В МИД РФ не исключили асимметричного ответа на действия США против дипломатов

Москва может использовать асимметричный ответ на деструктивные действия США в отношении российских дипломатов. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

Дипломат уточнил, что его коллеги в диппредставительствах на территории Штатов работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой русофобии и ограничений. По его словам, им фактически отказано в свободе передвижения и даже в рутинных контактах в Госдепартаменте и других ведомствах.

"Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры — как "зеркальные", так и асимметричные. Такова реальность — каждое действие рождает противодействие", — подчеркнул Дарчиев.

К тому же он отметил, что в условиях начатой Вашингтоном "визовой войны" и отказов использовать закрытое для РФ воздушное пространство США для вывоза российских дипломатов и их семей говорить о нормализации работы диппредставительств не приходится.