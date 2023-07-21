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Регион
Опубликовано 21 июля 2023, 19:49
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Госдума рассмотрит закон о лишении гражданства РФ по рождению за дискредитацию Армии

В Госдуму внесли законопроект о возможности лишения гражданства по рождению

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий утвердить механизм лишения российского гражданства в определённых случаях для лиц, у которых оно есть с рождения. Документ размещён в электронной базе ГД.

Согласно законопроекту, лишать гражданства по рождению предлагается за действия, создающие угрозу нацбезопасности Российской Федерации. Речь, в частности, идёт о дезертирстве, дискредитации Армии России и призывах к экстремизму, поясняется в тексте проекта.

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Ранее в Кремле сообщили, что готовы рассмотреть запросы иностранных журналистов на получение гражданства РФ.

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Ирина Фальке
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