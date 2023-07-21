Госдума рассмотрит закон о лишении гражданства РФ по рождению за дискредитацию Армии

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий утвердить механизм лишения российского гражданства в определённых случаях для лиц, у которых оно есть с рождения. Документ размещён в электронной базе ГД.

Согласно законопроекту, лишать гражданства по рождению предлагается за действия, создающие угрозу нацбезопасности Российской Федерации. Речь, в частности, идёт о дезертирстве, дискредитации Армии России и призывах к экстремизму, поясняется в тексте проекта.