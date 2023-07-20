В Кремле готовы рассмотреть запросы иностранных журналистов на получение гражданства РФ
Песков: Кремль готов рассмотреть вопросы журналистов о получении гражданства РФ
В Кремле готовы рассмотреть запросы иностранных журналистов на получение российского гражданства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, и президент сказал, что он готов помогать и (французской журналистке. — Прим. Лайфа) Кристель [Нэан], и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России и которые очень долго, ещё, собственно, с самого начала войны в 2014 году, рассказывали правду о том, что там происходит", — сказал он журналистам.
Напомним, вчера в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", военкор из Франции Кристель Нэан заявила, что огромное количество иностранных журналистов, которые освещают события на Донбассе, хотели бы получить российское гражданство.
Кристель Нэан Карин в 2016 году переехала из Франции в Донбасс для освещения происходящих там событий. И вчера президент РФ Владимир Путин отметил, что такие люди, как она, выполняют важнейшую задачу в интересах собственной страны. По словам главы государства, своей работой они показывают, что западная политика "ошибочна и наносит ущерб своим же гражданам".
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