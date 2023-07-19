Путин рассказал, почему считает ошибочной политику Запада
Путин: Политика западных элит ошибочна и наносит ущерб их народам
Политика, которую проводят страны Запада, ошибочна, она наносит ущерб прежде всего самим этим народам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".
На встрече глава государства выслушал рассказ выпускницы "Мастерской новых медиа", главреда портала Donbass Insider Кристель Нэан Карин, которая переехала из Франции в Донбасс в 2016 году для освещения происходящих там событий. По мнению президента, такие люди, как она, выполняют крайне важную задачу в интересах собственной страны. Своей работой они показывают, что политика Запада "ошибочна и наносит ущерб своим же гражданам".
"Те люди, которые понимают это в европейских странах, да и в Соединённых Штатах, они не хотят такого развития событий. Но так называемые правящие элиты, на мой взгляд, узурпировали и злоупотребили своим положением и своей монополией на власть", — подчеркнул президент.
Напомним, сегодня Путин участвует в заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей". Глава государства озвучил впечатляющие результаты работы платформы — в её программах приняли участие уже более 20 млн человек. Автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента РФ 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад.
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