Путин рассказал, почему считает ошибочной политику Запада

Политика, которую проводят страны Запада, ошибочна, она наносит ущерб прежде всего самим этим народам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

На встрече глава государства выслушал рассказ выпускницы "Мастерской новых медиа", главреда портала Donbass Insider Кристель Нэан Карин, которая переехала из Франции в Донбасс в 2016 году для освещения происходящих там событий. По мнению президента, такие люди, как она, выполняют крайне важную задачу в интересах собственной страны. Своей работой они показывают, что политика Запада "ошибочна и наносит ущерб своим же гражданам".

"Те люди, которые понимают это в европейских странах, да и в Соединённых Штатах, они не хотят такого развития событий. Но так называемые правящие элиты, на мой взгляд, узурпировали и злоупотребили своим положением и своей монополией на власть", — подчеркнул президент.