Оставшаяся без концертов Лолита наконец помыла полы в квартире
Лолита порадовалась возможности помыть полы в квартире после отмены концертов
Певица Лолита Милявская вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать, как переживает отмену концертов после скандальной "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. В соцсетях артистка выложила видео, в котором призналась, что впервые за два месяца наконец-то помыла полы в квартире, где скопилась "грязища и пылища".
Лолита заявила, что после отмены концертов из-за вечеринки Ивлеевой помыла полы в квартире. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lolitamilyavskaya
"Хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки. Чувствую себя как в день рождения. Иногда, правда, кто-то очень грустным голосом мне звонит, спрашивает, как я. Кто-то плачет. Слушайте, ребят, всё нормально. Жизнь есть жизнь. Кто-то спрашивает, чем я сейчас буду заниматься. Ну вот видите чем. Сейчас полы в квартире буду мыть", — рассказала 60-летняя исполнительница.
По мнению Лолиты, "всё от Бога", ведь в квартире так давно не убирались, что "она написала в небесную канцелярию", чтобы хозяйку лишили выступлений. В соцсетях певица напомнила, что уже пенсионерка, а теперь привыкает быть домохозяйкой. Артистка пошутила, что скоро надо будет уже кусты подрезать.
Ранее общественники попросили отменить концерт Лолиты в Тюмени из-за её визита на вечеринку Ивлеевой. Их возмутило, что руководство местной филармонии никак не отреагировало на скандал, а билеты на мероприятие всё ещё можно купить. СМИ сообщили, что концерт в итоге отменили.
Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party ("почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша изначально заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Однако позже Ивлеева принесла извинения, даже дважды. Теперь её бизнесом заинтересовалась ФНС.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lolitamilyavskaya