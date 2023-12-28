Оставшаяся без концертов Лолита наконец помыла полы в квартире

Певица Лолита Милявская вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать, как переживает отмену концертов после скандальной "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. В соцсетях артистка выложила видео, в котором призналась, что впервые за два месяца наконец-то помыла полы в квартире, где скопилась "грязища и пылища".

Лолита заявила, что после отмены концертов из-за вечеринки Ивлеевой помыла полы в квартире. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lolitamilyavskaya

"Хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки. Чувствую себя как в день рождения. Иногда, правда, кто-то очень грустным голосом мне звонит, спрашивает, как я. Кто-то плачет. Слушайте, ребят, всё нормально. Жизнь есть жизнь. Кто-то спрашивает, чем я сейчас буду заниматься. Ну вот видите чем. Сейчас полы в квартире буду мыть", — рассказала 60-летняя исполнительница.

По мнению Лолиты, "всё от Бога", ведь в квартире так давно не убирались, что "она написала в небесную канцелярию", чтобы хозяйку лишили выступлений. В соцсетях певица напомнила, что уже пенсионерка, а теперь привыкает быть домохозяйкой. Артистка пошутила, что скоро надо будет уже кусты подрезать.