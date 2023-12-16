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Скоро вернётся в США: Орбакайте прилетела в Россию ради миллионных заработков на новогодних корпоративах

Mash: Приехавшая в РФ Орбакайте вернётся в США после новогодних корпоративов

16 декабря, 11:07
<p>Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Яна Яворская</p>

Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Яна Яворская

Певица Кристина Орбакайте ненадолго вернулась в Россию, но она вновь уедет в США после новогодних корпоративов, обратные билеты исполнительница уже купила. Об этом сообщает Mash.

Отъезд за границу запланирован у Орбакайте как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Затем певица намерена вновь прилететь в Россию, скорее всего, по работе. По данным телеграм-канала, Орбакайте пришлось подвинуться в стоимости своих концертов. Сейчас артистка готова выступить на корпоративе не за пять миллионов рублей, а за четыре с половиной.

Однако певица оставила прежний райдер: предоставление принимающей стороной люксового автомобиля, номера в лучшем отеле города, обеспечение охраны и полная секретность о приезде и передвижениях артистки.

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Напомним, певица Кристина Орбакайте проживает с семьёй в США. В Россию она приезжает на концерты и для встреч с поклонниками. Летом сообщалось, что исполнительница готова выступить на корпоративе в РФ за пять миллионов рублей. 2 декабря Орбакайте принимала участие в финальном гала-концерте "Песня года". Она едва не свалилась со сцены во время выступления.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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