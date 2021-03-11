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Эксперт объяснил, что и как лучше удалить из памяти телефона

Пользоваться для этого бесплатными приложениями небезопасно.

11 марта 2021, 23:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Если смартфон начал подвисать и медленнее работать, то следует почистить оперативную память. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Самый простой способ вернуть привычную скорость работы гаджета — воспользоваться встроенными средствами очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных настройках.

Эксперт назвал очень опасное приложение, которое нужно срочно удалить из телефона

Эксперт назвал очень опасное приложение, которое нужно срочно удалить из телефона

"Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках", — сказал Тимофеев в интервью агентству "Прайм".

Он добавил, что есть много приложений, которые помогут очистить память телефона — их можно скачать с AppStore или Google Play. Однако при их использовании можно подхватить вирус, предупредил специалист.

По словам Тимофеева, важно прежде всего очистить кэш работающих приложений. Кроме того, следует чаще чистить кэш и историю в браузере.

Ранее специалист объяснил россиянам, когда нужно менять номер телефона.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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