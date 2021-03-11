Эксперт объяснил, что и как лучше удалить из памяти телефона
Пользоваться для этого бесплатными приложениями небезопасно.
Фото © Pixabay
Если смартфон начал подвисать и медленнее работать, то следует почистить оперативную память. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
Самый простой способ вернуть привычную скорость работы гаджета — воспользоваться встроенными средствами очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных настройках.
"Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках", — сказал Тимофеев в интервью агентству "Прайм".
Он добавил, что есть много приложений, которые помогут очистить память телефона — их можно скачать с AppStore или Google Play. Однако при их использовании можно подхватить вирус, предупредил специалист.
По словам Тимофеева, важно прежде всего очистить кэш работающих приложений. Кроме того, следует чаще чистить кэш и историю в браузере.
Ранее специалист объяснил россиянам, когда нужно менять номер телефона.
Выбор редакции
Россиянам рассказали, как обойти чёрный список и дозвониться до абонента
Эксперт назвал очень опасное приложение, которое нужно срочно удалить из телефона
7 причин, по которым вы должны удалить WhatsApp и помочь сделать это своим друзьям
В ВОЗ прокомментировали массовый отказ европейских стран от вакцины AstraZeneca
В американской школе законы отказались называть именем Ньютона из-за цвета его кожи
Комментариев: 0