В американской школе законы отказались называть именем Ньютона из-за цвета его кожи

Администрация одной частной школы Нью-Йорка приняла решение не называть законы Ньютона по имени их создателя. Как пишет City Journal, по мнению администрации учебного заведения, это один из способов борьбы с расизмом.

Там считают необходимой "децентрацию белых" — отречение от идеи превосходства европеоидной расы.

"Мы больше не называем их законами Ньютона. Мы называем их тремя фундаментальными законами физики. Администрация школы говорит, что нам нужно "децентрировать белых", мы должны признать, что в физике есть нечто большее, чем просто Ньютон", — говорит один из учеников школы.

Один из студентов Филдстона сообщил, что им часто говорят: "Если вы белый и мужчина, вы должны говорить вторым в очереди".

Вдобавок в школе Гарварда — Вестлейка недавно был проведён тест на неявную предвзятость для десятиклассников. Это было необязательно, но несколько родителей сказали, что их дети чувствовали себя обязанными его пройти. Одна мать призналась, что её сын сказал ей: "Мама, я только что узнал, что я расист и предпочитаю белых европейцев. Я был ошеломлён и зол после этой новости". Её ребёнок смешанной расы.

Ранее Лайф писал, что в США "чёрные протесты" превращаются в инструмент по травле белого населения и внушению чувства вины. При этом само по себе явление обратной дискриминации в США отрицается и не воспринимается всерьёз.

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