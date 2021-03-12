Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Сахалине семеро детей попали в больницу после отравления в детском саду

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

12 марта 2021, 05:23

Фото © Pixabay

На Сахалине семеро воспитанников детсада попали в больницу с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного управления СКР.

Инцидент произошёл в посёлке Шахтёрск. По мнению правоохранительных органов, причиной стало грубое нарушение сотрудниками учреждения санитарно-эпидемиологических правил, в результате чего семерых детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.

В Красноярске изъяли более тонны овощей после массового отравления школьников

В Красноярске изъяли более тонны овощей после массового отравления школьников

"По факту госпитализации семи несовершеннолетних воспитанников одного из дошкольных учреждений с. Шахтёрск с признаками острой кишечной инфекции возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении СК.

Напомним, случаи массового отравления в последнее время участились в российских регионах. Так, недавно крупный инцидент произошёл в Красноярске, в результате которого в больницах оказалось более 130 школьников из 25 разных учреждений. А накануне массовое отравление детей было зафиксировано в Барнауле.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1