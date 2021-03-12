На Сахалине семеро детей попали в больницу после отравления в детском саду

На Сахалине семеро воспитанников детсада попали в больницу с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного управления СКР.

Инцидент произошёл в посёлке Шахтёрск. По мнению правоохранительных органов, причиной стало грубое нарушение сотрудниками учреждения санитарно-эпидемиологических правил, в результате чего семерых детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.

"По факту госпитализации семи несовершеннолетних воспитанников одного из дошкольных учреждений с. Шахтёрск с признаками острой кишечной инфекции возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении СК.

Напомним, случаи массового отравления в последнее время участились в российских регионах. Так, недавно крупный инцидент произошёл в Красноярске, в результате которого в больницах оказалось более 130 школьников из 25 разных учреждений. А накануне массовое отравление детей было зафиксировано в Барнауле.

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