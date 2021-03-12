На Сахалине семеро детей попали в больницу после отравления в детском саду
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Фото © Pixabay
На Сахалине семеро воспитанников детсада попали в больницу с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного управления СКР.
Инцидент произошёл в посёлке Шахтёрск. По мнению правоохранительных органов, причиной стало грубое нарушение сотрудниками учреждения санитарно-эпидемиологических правил, в результате чего семерых детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.
"По факту госпитализации семи несовершеннолетних воспитанников одного из дошкольных учреждений с. Шахтёрск с признаками острой кишечной инфекции возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении СК.
Напомним, случаи массового отравления в последнее время участились в российских регионах. Так, недавно крупный инцидент произошёл в Красноярске, в результате которого в больницах оказалось более 130 школьников из 25 разных учреждений. А накануне массовое отравление детей было зафиксировано в Барнауле.
Выбор редакции
Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за рубль
На Сахалине драка школьников закончилась поножовщиной
Провайдер сдал россиянина полиции из-за посещения "подозрительных сайтов"
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" в гостях обыграть "Филадельфию"
В Словакии объяснили доверие к российской вакцине от коронавируса "Спутник V"
Комментариев: 0