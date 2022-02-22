Путина слушал весь мир: Что отметили читатели западных СМИ в ответ на признание Россией республик Донбасса Журналист Игорь Мальцев — о том, что западная публика, несмотря на ужасный перевод, достаточно независимо отреагировала на решимость Кремля признать ДНР и ЛНР. 21 февраля, 23:41 Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Помните, как давным-давно, ещё в СССР, была такая формулировка: "Речь (советского) лидера слушал весь мир"? Так вот, наверное, с тех пор ни разу никто так внимательно не слушал выступлений российских лидеров, как только что закончившуюся речь Владимира Путина.

Многие западные СМИ на своих страницах транслировали — частями или полностью — речь Путина. Впрочем, хорошо, что в Европе остались обычные СМИ, так как соцсети выступили в своём репертуаре: например, Facebook за время произнесения речи трижды банил официальный аккаунт. И знаете за что? За нарушение авторских прав. Кого? Чего? Неважно — они всегда так делают.

Трансляцию вёл немецкий Welt (как жалуются читатели — "в ужасном переводе"), текстовую трансляцию вёл немецкий Handelsblatt (аналог нашего "Коммерсанта"). Официальный заход немецких редакций выглядит так: "Президент России Владимир Путин признаёт самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. В своей речи он также назвал Восточную Украину исторически российской территорией. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) предостерёг его от признания". Немцы делают упор на своего канцлера, потому что это был первый выход Шольца в свет, так как его начали уже дразнить "несуществующим канцлером", поскольку он не выступал ни по какому вопросу со времени своего избрания. А тут прям развил небывалую активность.

До сегодняшнего дня немецкие СМИ занимали проукраинскую позицию, время от времени дивясь наглому тону украинцев, которые поучают немцев и требуют от них оружия и денег. Зеленский в Мюнхене высмеивал поставку немцами 5000 касок Украине. Что также не могло не вызвать раздражения.

Но, несмотря на это, читатели, то есть так называемые обычные граждане, в комментариях к трансляции Путина ведут себя совсем не так, как их натаскивали местные атлантисты-журналисты.

"Наконец-то нашли решение. Пусть русские получат свою сферу влияния, и тогда мы снова сможем торговать в мире".

"ЕС и США должны прекратить бряцать саблями. Агрессором является не Россия, а НАТО". "Может ли ЕС прекратить эти нелепые угрожающие жесты и вместо этого добиваться реальных решений, например экономического сотрудничества с Русью в обмен на отказ от аннексии, а также неограниченный отказ от приёма Украины в НАТО?!!!!"

"Что, Запад не понимает, наконец, что Путин не позволит на себя давить? Мужчина, мужчина, мужчина. Шольц угрожает Путину. Я больше не могу".

"США на самом деле не заботятся о влиянии на Западную Европу. Теперь "Северный поток – 2" мёртв и они захватят европейский энергетический рынок. Скоро будет военное сотрудничество Россия — Китай, и я думаю, что Европа окажется в проигрыше". Это пишут простые читатели WELT.

Издание Handelsblatt наконец-то услышало хотя бы в речи Путина то, что и ООН, и ЕС старательно пропустили мимо ушей в мюнхенской речи Зеленского, когда он пообещал выйти из Будапештского меморандума, — насчёт ядерного статуса Украины: "В вечернем выступлении по телевидению Путин направил резкие упрёки в адрес Украины, США и НАТО. Он предупредил, что на Украине может быть произведено ядерное оружие. "Мы знаем, что уже были сообщения о том, что Украина хочет производить собственное ядерное оружие. Это не пустое бахвальство", — сказал глава Кремля. — "Украина фактически всё ещё имеет советские ядерные технологии и системы доставки такого оружия".

Читатели тоже кое-что приметили в речи Путина: "…Теперь мы вливаем миллиарды в Украину, одну из самых коррумпированных стран в мире, которые их олигархи просто вытаскивают оттуда по карманам".

"США не терпится нанести огромный ущерб российской экономике. В то же время Америка даёт Украине свободу действий, чтобы провоцировать Россию везде, где только можно. Украина ведёт себя как избалованный ребёнок, разбрасывая и ломая вещи то тут, то там".

И самые удивительные комментарии — в газете Tagesspiegel, которая всегда придерживается позиции жёсткой критики России по любому поводу: "То, что сейчас говорит Путин, вовсе не является "решением", но он наконец-то признаёт, что Минск I и II провалились. Повторяю: это не решение Путина! Это решение было принято самим центральным Правительством Украины в течение последних семи лет. Минское соглашение, которое является обязательным в соответствии с международным правом, предусматривало создание "автономных Донецкой и Луганской республик в границах Украины".

Так что газеты излагают только фактуру речи Путина, а читатели уже обсуждают. Завтра начнутся выступления европейских политиков — хотя, впрочем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже побежала поперёд батьки и радостно закричала: "Санкции! Санкции!" — но это её давний конёк: "ЕС ответит санкциями на решение России признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. Карательные меры ударят по тем, кто причастен к этому акту, заявили в понедельник вечером председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель совета Шарль Мишель".

К нестройным рядам немецких СМИ присоединяются читатели английского The Independent: "Фантастические новости для народа Донбасса. Мы размахиваем флагом демократии, так почему мы должны отрицать их самоопределение? Но мы продолжаем вмешиваться".

"Борис Джонсон говорит, что "Россия нарушила международные законы". Уж он-то хорошо знает, как нарушать законы!"; "Если вы не соглашаетесь с западной версией истории, вас деактивируют".

Ну, в общем, мы ничего другого от этих политиков и не ожидали. Они давно говорят про "превентивные санкции" — так что для русских ничего не изменилось. Изменилось только для жителей ЛНР и ДНР.

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Авторы Игорь Мальцев