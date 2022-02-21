Что пишут западные СМИ об обстрелах и эвакуации людей из Донбасса Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как Россия ответила на медиапропаганду о начале войны и почему западные журналисты пишут, что вывоз населения нужен для наступления Москвы. 22464 22464 Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Вот уже несколько месяцев западные СМИ пишут о вот-вот уже завтра начинающемся российском нападении на Украину. Москва сначала пыталась объяснять, что никакого вторжения не планирует и не собирается проводить. Затем перестала обращать внимание. Когда уровень назойливости иностранных журналистов, спрашивающих о том, будет ли вторжение, стал зашкаливать, включила иронию. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров после очередного вопроса сделал очень серьёзное лицо и доверительно кивнул головой.

Однако с 18 февраля стало всё-таки не до шуток — руководство Донецкой и Луганской народных республик сначала объявило об эвакуации мирных жителей (женщин, детей, стариков) в Россию, а затем издало указ о мобилизации. Медийная обстановка сразу же накалилась, о возможности войны стали говорить даже в России. Во многом для того, чтобы убедить Киев, Европу и США в серьёзности ситуации и добиться наконец начала выполнения Минских соглашений или принудить Украину официально от них отказаться с выходом либо на новое соглашение, либо на признание ДНР и ЛНР независимыми государствами.

На Западе, конечно, действия России вовсю критикуют. "Сфабрикованная паника в связи с войной, созданная поддерживаемыми Москвой сепаратистами на востоке Украины с использованием в качестве реквизита 700 тысяч человек, быстро рассеялась. Её центральным элементом стала постановочная массовая эвакуация женщин, детей и пожилых жителей сепаратистских регионов, выстраивающихся в очереди у банкоматов и заправок. Российское государственное телевидение демонстрировало фальшивую войну, транслируя кадры уезжающих автобусов, аресты предполагаемых шпионов и зернистые видео "саботажников", обыгрывая заявление президента Владимира Путина во вторник о том, что в регионе разворачивается "геноцид", — пишет The Washington Post.

Однако проблема американского издания в том, что все вышеобозначенные действия проходили в режиме реального времени (пожили бы они сами под ежедневными обстрелами, тогда бы не писали про фейки). И российские СМИ строили свои анализы на основании фактов, а не домыслов. Неудивительно, что информационная война с российской стороны проводится куда более качественно, чем с западной. Более серьёзно, по-взрослому.

Так, у сторон существенная разница в аргументации возможного нападения противоположной стороны. Единственными западными "доказательствами" готовящегося российского вторжения является наличие Вооружённых сил РФ на территории РФ. В частности, возле границы с Украиной (где, напомним, и должна находиться значительная группировка, ведь Незалежная является самым враждебным России государством из всех, с которыми последняя граничит). "По данным Пентагона, от 40 до 50% российских сил, расположенных недалеко от границы с Украиной, передислоцировались ближе к этой границе, что лишь подтверждает страхи Запада о неминуемом вторжении", — пишет Boston Globe, отмечая также, что численность военнослужащих в данной группировке выросла более чем в полтора раза.

Однако эти войска стоят, ещё раз, на российской территории и не совершают никаких агрессивных действий, даже камня через линию границы не перебросили. Да, камни — и не только — бросают из ЛНР и ДНР. "Контролируемые Россией сепаратистские регионы Восточной Украины мобилизовали годных людей на защиту от, по их словам, неизбежной атаки со стороны Киева, в то время как обстрелы вдоль границы усилились и в ходе них погибли два украинских солдата", — пишет Wall Street Journal. Давая понять неискушённому западному читателю, что это ЛНР и ДНР обстреливают Украину, что это на Украине от этих обстрелов гибнут люди и что мобилизация — это не для защиты, а для нападения. О гражданских объектах ДНР и ЛНР, которые сейчас утюжатся украинской артиллерией, в ответ на что республики открывают огонь, американское издание, конечно, скромно умалчивает.

ВСУ не просто стоят на границе ЛНР и ДНР, но ещё и усилили обстрелы народных республик, последствия этих обстрелов регулярно снимаются и публикуются российскими журналистами. Причём украинцы обстреливают не только дома мирных граждан, но и объекты гражданской инфраструктуры, оставляя без электричества и воды тысячи человек. Западные СМИ об этих обстрелах, конечно, пишут в нейтральном ключе. Из серии "в Донецке раздался взрыв" — с тонким намёком на то, что руководство народных республик могло само себя взрывать. В лучшем случае они упоминают украинскую армию как "возможного" обстреливающего. "Заявления (о мобилизации. — Прим. Лайфа) усугубили и без того лихорадочную ситуацию на востоке Украины, где повстанцы объявили массовую эвакуацию перед лицом предположительных обстрелов украинской армии", — пишет The Guardian.

В отсутствие доказательной базы Западу приходится её придумывать, то есть устраивать нагромождение лжи. Иногда это приводит к конфузам, например когда иностранные СМИ в этой лжи путаются. "Поддерживаемые Россией сепаратистские лидеры двух территорий Украины призывали к всеобщей мобилизации годных к военной службе на фоне опасений относительно российского вторжения в страну", — пишет издание The Hill. То есть сепаратисты на Украине берут в руки оружие для того, чтобы защищать территорию. Чего? Украины от России? Сепаратистских регионов от России? У издания ответа нет, а читатель в замешательстве, на кого собирается нападать Россия.

Тень на плетень наводят и в вопросах эвакуации. Она, "по мнению официальных лиц Запада, может стать частью подготовленного плана по созданию предлога для нового российского вторжения на Украину", — пишет Financial Times. Ну, конечно, Россия организовала эвакуацию для того, чтобы беженцы заполонили все дороги и "российская техника" на территории ДНР и ЛНР не могла свободно передвигаться и оперативно концентрироваться в нужных местах для прорыва украинской обороны. Наконец, каждое уважающее себя западное издание уже нарисовало предполагаемую схему российского вторжения, где стрелочками показаны движения российских войск из Крыма, остальной части России, а также из Белоруссии.

США, Британия и ряд европейских стран вывели свой дипломатический и военный контингент (то есть советников), однако эвакуация граждан объявлена "добровольной". То есть кто хочет — тот выходит. При этом Джо Байден заявил, что не будет в случае войны отправлять на Украину войска для помощи попавшим в беду американцам. Беспрецедентное заявление (особенно учитывая, что в этом году пройдут промежуточные выборы в Конгресс), его можно объяснить лишь уверенностью американского руководства в том, что проблема спасения американских граждан не возникнет.

В то же время ряд других стран эвакуацию не объявляют. И, что самое важное, её не объявляет Киев. Украинские власти даже не то чтобы не волнуются, но и не задумываются об организации вывоза мирных жителей с подконтрольной им территории вдоль границы с Россией и с ЛНР и ДНР. Конечно, это можно объяснить намеренной провокацией, однако наиболее вероятным всё-таки является неверие киевского режима в то, что война начнётся. И о какой тогда неминуемой агрессии речь?

Что же касается народных республик, то там-то как раз эвакуация идёт полным ходом. Власти понимают, сколько стоит этот процесс (и какой вред он нанесёт и без того не особо сильной экономике ДНР и ЛНР), однако всё равно отдали этот приказ. А значит, они всерьёз рассматривают возможность начала войны через украинскую провокацию. При этом эвакуация показывает, что шансы начала войны силами народных республик или российскими войсками с их территории (о чём любят говорить западные коллеги) минимальны, ведь уезжающие люди забили дороги, а значит, перемещение военной техники затруднено.

Некоторые европейские политики, конечно, призывают ответить на российские действия санкциями. "Похоже, Россия запустила в украинском Донбассе "операцию под чужим флагом" и российские пропагандистские каналы заходят в истерике,— говорит министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринчевичс. — Я хвалю Украину за сдержанность, однако пора Западу помочь ей противостоять российской агрессии. Помочь не только словами, но и делами". Владимир Зеленский тоже призывает к "превентивным санкциям". Однако не исключено, что Вашингтон и Брюссель сделают из нынешних российских действий совершенно иные выводы. Например, о необходимости договариваться с Москвой.

Начнётся ли война в ближайшие три дня? 0 Да, всё идёт к этому Нет, войны не будет

Авторы Геворг Мирзаян