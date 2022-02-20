Украина готовится зачистить Донбасс Республики Донбасса эвакуируют мирных граждан и мобилизуют защитников, чтобы дать отпор Украине, которая в ближайшие дни может начать новую войну. 16167 16167 Фото © ТАСС / Николай Тришин

Обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряжённой. Украинская сторона ещё не пошла в наступление, однако перешла к террористическим методам. Так, вблизи здания Дома правительства ДНР был взорван автомобиль, принадлежащий начальнику Народной милиции ДНР. В связи с этим Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело.

Кроме этого, под обстрел попала не только территория республик Донбасса, но и России. Уже два снаряда упали на приграничную территорию. Известно, что один из них был выпущен из реактивной системы залпового огня "Град".

В Донецкой и Луганской народных республиках объявлена эвакуация и мобилизация, а учебные заведения временно остановили образовательный процесс. В ДНР заявляют, что обстрелы ведутся по всей линии соприкосновения. Применяются танки и ствольная артиллерия.

Уехать смогут не все

Обострение на фронте вынудило руководство республик начать эвакуацию граждан. Женщины, дети и старики едут в Россию. Похоже, что в этот раз власти решили заранее подготовиться к началу боевых действий. Если вспомнить прошлые годы, то централизованной эвакуации не проводилось. Вывозят мирное население не только автобусами, но и железнодорожным транспортом. Стоит отметить, что пассажирские поезда не ходили из Луганска с 2014 года. В Россию приехало уже более 20 тысяч человек. В МЧС ДНР заявили, что на сопредельную территорию планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.

Мужчинам предписано остаться. В ДНР и ЛНР началась мобилизация. Военнообязанные в возрасте от 18 до 55 лет должны явиться в военкоматы. Российские добровольцы также готовятся к возможному наступлению украинской армии. Союз добровольцев Донбасса начал формирование резерва. В Крыму создаются казачьи подразделения, которые могут выдвинуться в Донбасс.

— Мобилизация идёт полным ходом. Первые партии уже получили обмундирование и вооружение. Сейчас они ждут команды выдвинуться. Нашим силам не хватает вооружения и оснащения нового поколения. Нет приборов ночного видения, тепловизоров, не хватает беспилотников. Сейчас военнослужащие получают автоматы, патроны, гранаты и гранатомёты. Всё это есть в наличии. Ещё есть добровольцы, которые готовы прийти на помощь. Мне известно, что некоторые из них сейчас в Ростове и Таганроге. Они ждут возможности въехать. Республика всеми силами будет сдерживать украинскую агрессию, которая в ближайшее время, судя по всему, начнётся, — сообщил ветеран войны в Донбассе политолог Александр Матюшин.

Пять дней

Когда речь идёт о пятидневной войне, все вспоминают операцию по принуждению Грузии к миру. Теперь в истории могут остаться ещё одни боевые действия, которые планируется завершить в течение пяти дней.

Разведка Донецкой Народной Республики раскрыла планы украинской стороны. По словам заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, Вооружённые силы Украины будут наступать по трём направлениям. Перед началом продвижения будет произведён массированный артиллерийский обстрел. Операция будет проводиться не только на земле, но и на воде. Из Мариуполя планируется переброска сил, которые должны взять Новоазовск и выйти на границу. На зачистку территории выделяется пять дней.

— Вопрос упирается в то, как удастся решить задачу обороны. В своё время гитлеровцы на Курской дуге тоже считали, что достигнут Курска за четыре дня. Увязли и не достигли. ДНР готовится основательно. Бронетехники и артиллерии у них хватает, боеприпасов тоже. Проводится мобилизация. Этот потенциал у обеих республик большой. Под ружьё могут поставить 150 тысяч человек. Учитывая достаточное количество вооружения, этими силами вести оборону реально. Пять дней — это что? Им нужно привести в действие все свои силы, создать на ключевых направлениях восьмикратное превосходство — тогда они могут прорвать оборону. Украинские военнослужащие не очень хотят воевать, в отличие от донецких и луганских, которые знают, за что сражаются. Если украинская сторона введёт в действие все свои силы, то фланги у них будут оголены. Останется решить вопрос об окружении этой группировки и пленении, — пояснил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.

Не договориться

Добиться мира на переговорах шанс есть всегда, однако сейчас ситуация настолько накалилась, что просто не верится в возможность решить всё дипломатическим путём. Украину толкают на войну, при этом создаётся впечатление, что киевские власти и сами ей вполне рады — появится возможность списать многие проблемы управления Зеленского.

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В Киеве отрицают, что готовится наступление. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинские власти не рассматривают силовой сценарий для возврата территорий. Стоит напомнить, что 7 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили тоже уверял, что войны не будет, но через несколько часов он отдал приказ наступать на Южную Осетию.

Украина и её партнеры дают понять, что война уже близко. Эвакуация дипломатических миссий и призывы для иностранных граждан покинуть страну — всё это свидетельствует, что идёт планомерная подготовка к боевым действиям. При этом некоторые гаранты мирного урегулирования не делают ровным счётом ничего, чтобы войны не было, хотя шанс остановить её ещё есть.

— Я считаю, что при необходимом давлении со стороны стран Запада Украину можно принудить к выполнению как минимум первых трёх пунктов Минских соглашений. Они касаются вопросов безопасности. Пока Киев кроме как на пиар-мероприятия не соглашается. Зеленский готов только декларировать, что стремится к миру. Не мы начали обстрелы. Сегодня могло состояться внеочередное заседание Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, о котором говорила Украина. Но она подходит к этому только с точки зрения собственного пиара и пустых разговоров. Мы, со своей стороны, на предложения ОБСЕ провести заседание выразили готовность, но мы хотим видеть проект протокола, базирующийся на наших документах о мерах по усилению режима прекращения огня. Но украинская сторона отказалась. Нам не нужно больше пустых деклараций, — прокомментировал ситуацию Лайфу представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Боевые действия на территории республик продолжаются каждый день, и прекращать их украинская сторона не собирается. Не хотят и в международных организациях. Некоторые сотрудники миссии ОБСЕ покинули Донбасс, тем самым дав ещё больше свободы генералитету ВСУ. Остаётся открытым вопрос участия России в конфликте. Пока наша страна официально не декларировала готовность помочь непризнанным республикам.

Начнёт ли Украина наступательную операцию в ближайшее время? 0 Да, Украина готова к новой попытке захватить Донбасс Нет. Киевские власти боятся войны

Авторы Даниил Черных