Почему посольство США не предупредило ФСБ Весь смысл таких предостережений, которые рождаются из ниоткуда, сводится к запугиванию россиян и инвесторов, но помимо гибридной войны эксперты рассматривают версию киевского источника. 7235 7235 Боец 503-го батальона морской пехоты, дислоцированного в Донбассе, Украина, 18 января 2022 года. Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Обстрелы, диверсии и подрывы инфраструктуры Донбасса Киевом уже вынудили власти непризнанных республик начать эвакуацию мирного населения и обратиться к Кремлю за помощью. Все эти действия больше напоминают 2014 год. Россия предупреждала, что не позволит взять республики Донбасса штурмом. Это грозит украинской власти крахом в случае военного столкновения с армией РФ. Однако промедление заставляет США действовать на опережение. Америка пытается запугать страну и заставить отказаться от защиты рубежей и собственных граждан. Одним из элементов таких попыток стала информационная атака со стороны Посольства США в Москве. На сайте диппредставительства появилось предупреждение о возможных террористических актах, которые могут пройти в крупных городах России в ближайшее время. Вероятно, США намекают на террористов с Украины.

— По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, ​​а также на другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряжённости вдоль российской границы с Украиной, — сообщает американское посольство. Позднее сотрудники диппредставительства объяснили свои слова взятой якобы из российских СМИ информацией об угрозах минирований в крупных городах.

Новое здание Посольства США в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Они пытаются использовать те же ходы, что и на Украине: наводят панику для того, чтобы нанести экономический ущерб. В нашем случае прямого ущерба нет, это сигнал инвесторам: "Покидайте Россию!" Можно было бы сказать, что это просто проявление нечестной конкуренции. Но, учитывая статус диппредставительства, это больше похоже на элемент гибридной войны и неприкрытую агрессию. Я полагаю, что злонамеренность этого призыва очевидна и нам необходимо дать жёсткий санкционный ответ Алексей Мухин Политолог

На это сообщение отреагировала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которая в своём телеграм-канале задаётся вопросом, передали ли спецслужбы США информацию о готовящихся терактах своим коллегам из России, "если нет, то как это всё понимать".

Как полагает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, подобное поведение может быть связано с тем, что администрация Байдена после бесславного исхода США из Афганистана решила взять реванш на украинском направлении, в том числе и для того, чтобы уменьшить политические издержки и "затерять" имиджевый урон "в дебрях украинской политики".

— Американцы подошли к проблеме чисто психологически. Вырисовывающийся сценарий мало чем отличается от событий 2014 года, когда Украина должна была взять штурмом Донбасс. В новом варианте предполагается несколько опций противодействия США тому, чтобы Россия вмешалась и встала на защиту республик. После того как стало видно, что Москва готовится к войне, концентрирует войска, они стали делать всё, чтобы их отвели. Накачка шла по широкому кругу вопросов. При этом всё, что происходило на Украине (это и 120 тысяч военных, поставленных вокруг Донбасса, и оружие от стран НАТО), просто не бралось в расчёт. А любое действие внутри Российской Федерации сразу появлялось в поле внимания. Угроза достаточно примитивная — продемонстрировать России, что если она пойдёт на защиту республик, то её сделают мировым изгоем и оборвут все связи со странами Запада, — сказал Васильев.

Эвакуация дипломатического представительства из Киева, предложение гражданам США, которых там от 10 до 15 тысяч, срочно покинуть страну, чтобы не повторить то, что вышло в Афганистане, — психологическое давление. После этого вслед за американцами так стали поступать и их союзники. Однако оставалась проблема: как сделать так, чтобы американцы, находящиеся в России, также покинули страну.

— Люди, живущие в Москве или Санкт-Петербурге, слабо представляют, как их может затронуть украинская тема напрямую. Просто так предписать покинуть Россию тоже не получится. Поэтому они пошли на такой шаг, решили запугать своих граждан привычными угрозами террора. Посольство взяло под козырёк общую команду и, как мне кажется, достаточно топорно выполнило приказ, — заявил Васильев.

Учения ВСУ. Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Отметим, что в Кремле точного ответа на вопрос, были ли сигналы о терактах от соответствующих структур из США, не дают. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с этим вопросом сейчас разбираются.

Это весьма необычная практика, и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Однако вполне может оказаться, что Посольство США действительно имеет некую информацию, которую получило от украинской стороны, но по каким-то причинам не сообщило о ней России.

— Единственное логичное объяснение, что в случае эскалации насилия в Донбассе Украина может действительно попытаться перенести войну в Центральную Россию, то есть совершить теракты. Эту информацию они по внутренним протоколам передали США, а те опубликовали её для предостережения американских граждан. Я полагаю, что это точно не штатное сообщение в духе "Будьте осторожны", так как это было бы пересечением красных линий. Если это и элемент информационной войны, смысл которого состоит в том, чтобы перепугать россиян, то логично, что такой поворот может стать поводом для уголовного дела. Пусть выясняют специалисты, — считает политолог Антон Хащенко.

Теракты в Москве, совершённые Украиной, — страшилка или предостережение? 0 Да, есть вероятность Вряд ли, ФСБ предотвратит Нет, Украина не посмеет

Авторы Никита Юрченко