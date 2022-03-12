Запад начинает просыпаться и требовать от Зеленского капитуляции Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что общественность в Европе начинает понимать, что происходит, и задавать вопросы главе Украины. 170122 170122 Обложка © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

В российско-украинском конфликте наметился главный проигравший. И это не Россия, даже не Украина (для данного государства действия РФ являются скорее излечением от опасной заразы нацизма). Речь идёт о Западе, который явно переоценил свои возможности в деле давления на Россию. После неудачной атаки санкциями Америка и Европа оказались перед печальной перспективой. Первая — перед утратой глобального страха перед американскими санкциями, на котором зиждилось американское господство. Вторая — перед перспективой разрыва нужных и полезных для ЕС отношений с Россией ради уже проигранного дела.

И время тут играет на российской стороне: Москва ведь одерживает победу в своей спецоперации, с каждым днём освобождая новые и новые украинские населённые пункты. — Американские ястребы — от конгрессменов и экспертов по внешней политике до случайных людей в "Твиттере", — кажется, думают, что война на Украине — это что-то вроде фильма Marvel, в котором единственным приемлемым исходом является победа хороших парней и поражение плохих. Они выпячивают грудь и вещают о доблестном украинском народе, сражающемся до последнего человека, — пишет издание The Week. — Украинские вооружённые силы уступают сопернику в численности и в вооружении. Харьков и Мариуполь падут в течение ближайших дней, бесполётной зоны НАТО не будет… Нет никакой возможности того, что Путин признает поражение, откажется от своих претензий на Крым и Донбасс и убежит с Украины... Путину нужна победа, и он её получит.

К тому же тут есть не только временной, но и имиджевый выигрыш. Если официальным посредником в деле заключения соглашения по Украине на российских условиях будет не Европа, а Турция (которая очень стремится к этой роли), то тем самым Реджеп Эрдоган серьёзно унизит Европу. Именно поэтому Запад уже начинает разворот в украинском вопросе. Вместо того чтобы принуждать Россию к миру, он, пусть пока робко и не в унисон, давит на Украину как на слабое звено. В игру вступают эксперты, западное общество начинает просыпаться.

Большая часть СМИ, конечно же, пишет о новой реальности осторожно. Из серии "Ты, конечно, молодец, но…". — Зеленский должен как-то совмещать свой новоприобретённый героический имидж со сложными государственными решениями. В частности, о том, как можно быстро закончить войну — без дальнейшего уничтожения Украины и её народа от рук российского президента Владимира Путина, — пишет Newsweek. — Конечно, избранному президенту Украины решать, готов ли он вести диалог с Москвой и на каких условиях. После того как западные страны отказались от его просьб по созданию бесполётной зоны над Украиной или поставке истребителей — хотя оборонительное вооружение всё ещё поступает, — Зеленский может почувствовать, что ему всё-таки нужно искать решение, — добавляет FT.

Другие констатируют эту реальность жёстче, например, описывают итоги саммита ЕС, где Украину даже морально не поддержали. — Никаких конкретных обязательств перед Украиной в итоговой декларации не было. Вместо этого просто говорится, что Украина принадлежит к европейской семье, — констатирует Bild. Как и ожидалось, лидеры ЕС даже не предоставили Украине статус кандидата в члены ЕС.

Но журналисты — это одно. Их слова можно списать на хайп, на незнание. Поэтому, как скажут сторонники Украины, нужно ориентироваться на европейских политиков. Однако и тут в адрес Киева звучат не совсем приятные речи. По словам премьера Нидерландов Марка Рютте (одного из неформальных лидеров Евросоюза), на рассмотрение Брюсселем заявки Киева на членство уйдут месяцы и годы. — Шольц заявил в понедельник: "В настоящее время нет другого способа обеспечить энергоснабжение Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности", как убедить российское правительство прекратить войну, — пишет немецкое издание Bild.

Солирует же глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. И вот уже он говорит крамольные вещи. — Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что можем сделать. Мы сделали всё, что могли, — разводит руками еврокомиссар по внешней политике. В переводе на русский — там живут иллюзиями того, что в России начнётся коллапс от санкций до освобождения ею Киева. Это означает, что ЕС, конечно, может ужесточить санкции, но делать этого не собирается, поскольку такие действия категорически не в интересах Европы. То есть как бы предыдущие санкции тоже были не в её интересах, однако Брюссель подчинился воле Вашингтона, стал наконечником санкционного копья, направленного в Россию. Но всё, баста, предел готовности Европы жертвовать своими интересами ради Украины уже достигнут.

Более того, господин Боррель отказал Украине и в членстве в НАТО. — Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать, — заявил он. То есть фактически признал, что Запад долгие годы обманывал Украину, маня её морковкой евроатлантической интеграции.

— У России есть своя ответственность, но это ведь в конце концов США и Европа завели Украину в нынешнюю невозможную ситуацию. Ведь США и ЕС одновременно обещали Украине членство в НАТО и не давали ей никакой реальной защиты от России в настоящем. Хотя было абсолютно ясно, что Украина в обозримом будущем в НАТО не попадёт, западные политики постоянно поднимали эту тему. Последний раз эта риторика использовалась на саммите НАТО в прошлом году. И вот такие действия провоцировали Россию в высшей степени, — говорит известный американский экономист Джеффри Сакс.

Услышит ли этот новый тон Киев? Поймёт ли, что мифическая помощь Запада растворилась, как утренний туман над Днепром? Ближайшие дни покажут.

Капитулирует ли украинский режим или будет ждать окончательного разгрома? 0 Ситуация меняется, в последний момент власть может сбежать. Да, капитулирует, ждать осталось недолго. Нет, будет ждать разгрома.

Авторы Геворг Мирзаян