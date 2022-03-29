Для чего украинские нацисты расползаются по Европе Украинские радикалы должны были устремиться на фронт, но побежали в Европу, где уже начинают устанавливать свои порядки. 41431 41431 Добровольцы из новой группы территориальных отрядов обороны, созданной ветеранами полка "Азов", тренируются в секретном месте в Днепре, Украина. Обложка © Getty Images / Andrea Carrubba / Anadolu Agency

Успешное продвижение российских войск по Украине вынуждает националистов бежать из страны. Приютом для некоторых радикалов становится Европа. При этом в Старом Свете они продолжают вести свою борьбу против всего русского.

К белым братьям

В Европу отправились не только беженцы, но и бойцы нацистских батальонов "Азов" и "Айдар". Некоторых из них уже заметили в европейских странах, так как они особо и не скрываются.

Польша принимает больше всего переселенцев с Украины. Местные жители жалуются на поведение беженцев, но они ещё не знают, что к ним приехали последователи тех, кто устроил Волынскую резню. В Польшу прибыл Артём Залесов, более известный как Артём Бонов. Когда-то он вёл уничтожение населения Донбасса в составе полка "Азов"*, а теперь скрывается в Европе, зная, что если он попадёт в руки российских военнослужащих, то его ждёт долгий путь по колониям. Примечательны татуировки персонажа. Свастиками уже, наверное, никого не удивить, но вот изображение эмблемы 34-й добровольческой пехотной дивизии "Ландсторм Недерланд" вызывает вопросы. Кроме того, боевик не скрывает оружие. Он демонстрирует на многочисленных фото в соцсетях из Польши, что с Украины ему удалось сбежать с автоматом и пистолетом.

Артём Бонов. Фото © t.me/Операция Z: Военкоры Русской Весны

В своём обращении Залесов заявил, что ждёт в гости Сергея Коротких, который известен как Малюта или Боцман. Стоит отметить, что Коротких тоже участник боевых действий в Донбассе и тоже в составе полка "Азов". Адекватные поляки уже начали предупреждать, что к ним едут последователи ОУН-УПА*. В польских городах начали появляться листовки с надписью: "Бандеровцы — люди без чести".

ОУН-УПА — запрещённая в РФ экстремистская организация. Фото © t.me/СВАРЩИКИ Z

Соседняя Германия не остаётся в стороне и поддерживает украинских националистов. Один из лидеров немецких радикалов Тобиас Шульц рассказал у себя в социальных сетях, что ждёт у себя бывшего пресс-секретаря "Правого сектора"* Елену Семеняку.

Елена Семеняка. Фото © VK

— Елена Семеняка, первая леди украинского национализма, пока в порядке. Она пытается покинуть столицу с другими товарищами и приехать в Германию, — написал Шульц.

Германское МВД обеспокоено тем, что на Украину едут немецкие правые. Если их не демилитаризуют, это уже будет головная боль немецких властей.

Спокойная Греция тоже столкнулась с приездом приверженцев "Азова". В Афинах неизвестные разрисовали памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. На монументе появились надпись Azov, символ полка и кельтский крест.

Поддержали "Азов" и в Болгарии. Молодёжная организация "Кубратова младеж" выпустила заявление в поддержку своих белых братьев, а лидер партии "Болгарский национальный союз" Боян Расате опубликовал видео, где фигурирует символика "Правого сектора" и "Азова". Конечно же, своим соратникам с Украины Расате выразил слова поддержки.





Нет ничего удивительного, что страны, которые недавно страдали от нацистов, теперь поддерживают украинских радикалов. Даже Израиль не остался в стороне. Боевика из "Азова" Артёма Мошенского лечили еврейские врачи. Кажется, что это параллельная вселенная, но это реальность.

­— Уже есть проявления радикализма в Европе. Мы видим людей со свастиками, а также людей, которые додумываются кричать "Слава Украине! Героям слава!" в Польше, учитывая, что под этим лозунгом вырезали целые польские поселения. Это ещё аукнется и полякам, и другим европейцам. Я думаю, что в скором времени наплыв подобных людей станет серьёзной проблемой Европы, — считает политолог Владимир Корнилов.

Что ждёт Европу

По мере освобождения Украины от нацистов российскими войсками число беженцев в Европу будет увеличиваться. Вместе с мирным населением поедут и бывшие боевики. В неспокойной Европе они заручатся поддержкой местных националистов.

Для европейских стран это станет новым вызовом. Страну наполнят люди с радикальными взглядами, имеющие боевой опыт. Кроме того, это будут обиженные люди, желающие вернуться на Украину и начать войну против России. Проблемой станет то, что им просто некуда будет деться. В случае возврата на Украину их ждёт жёсткая денацификация, а в Европе — маргинальное существование с риском высылки и, как итог, криминализация.

­— Мы уже могли наблюдать, как ведут себя простые украинцы. Радикалы будут вести себя ещё более нагло. Более того, это люди, которые имеют военный опыт и обучены убивать. Чем они там будут заниматься? Скорее всего, преступной деятельностью. Возникает проблема, так как противоправная ниша уже занята беженцами с Ближнего Востока. Рано или поздно начнутся столкновения. Естественно, жертвами этих столкновений станут обычные европейцы, — отметил политолог Дмитрий Родионов.

Эксперт напомнил, что вместе с радикалами приедет и оружие, которое давала Европа. И неизвестно, где оно выстрелит. Единственным шансом для спасения от этого будет фильтрация, однако пока европейские страны не хотят признавать наличие нацистов на Украине.

— Я думаю, что нормальное общество будет не в восторге от присутствия людей, которые потенциально являются убийцами, садистами, которые ведут соответствующий образ жизни. Украинские националисты могут пополнить их ряды, и вот тогда вся Европа вздрогнет от их присутствия. Сейчас со стороны Польши и Румынии будут предприниматься меры, чтобы представители нацбатов продолжали оставаться на Украине, где и будут утилизированы, — предполагает дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Безусловно, для Европы единственно верным решением будет закрыть въезд всем членам карательных батальонов. Ей будет выгодно, чтобы Россия занималась ими. Пока же тенденция обратная, она может перерасти в крупные криминальные войны в европейских странах.

Фото © Getty Images / Andrea Carrubba / Anadolu Agency Вышлет ли Европа украинских радикалов на родину? 0 Да. Европейские страны захотят себя обезопасить. Нет. Европа не видит угрозы в украинских нацистах.

*Редакция осуждает идеологию нацизма и экстремизма. *Символика запрещённой в РФ организации "Правый сектор".

Авторы Даниил Черных