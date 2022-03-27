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Какие страны начинают отказываться от украинских беженцев и сокращать поддержку

Страны ЕС, опекавшие нацистский киевский режим и продолжающие поставки ему вооружения, начинают отказываться от помощи беженцам, а местами и вовсе запрещать украинцам въезд.

Опубликовано 26 марта 2022, 21:40
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Обложка © ТАСС / Frank Hammerschmidt / dpa via AP

Обложка © ТАСС / Frank Hammerschmidt / dpa via AP

Специальная операция российских войск на Украине спровоцировала отток украинцев в другие страны. Бегут как в Европу, так и в Россию. В России для беженцев с Украины и республик Донбасса организуются места приёма, а также дальнейшее распределение по регионам, где они могут найти убежище.

Европа оказалась тоже гостеприимной, но только первое время, а когда страны ЕС поняли, чем им грозит наплыв вынужденных переселенцев с Украины, то речи властей изменились.

Мы неделями готовились к различным вариантам, и, конечно, мы готовы принять этих беженцев, — заявляла в начале конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но теперь внутри Европейского союза нет единой позиции по вопросу приехавших с Украины.

Демарш стран ЕС

Фото © TACC / dpa / picture-alliance

Фото © TACC / dpa / picture-alliance

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прямым текстом сказала, что украинским гражданам нужно готовиться к возвращению на родину. И это несмотря на то, что беженцев с Украины уравняли в правах с гражданами других стан Европейского союза. Однако об интеграции в датское общество речи нет. По словам Фредериксен, статус беженца — временный, приехавшие должны будут вернуться на Украину, чтобы восстанавливать её. Аналогичные заявления сделали и в Норвегии.

Я надеюсь, что те, кто сюда приедет, получат работу. И быстро вернутся на Украину. Я думаю, что это должно быть целью, сказал руководитель Конфедерации норвежского бизнеса и промышленности Оле Эрик Альмлид.

Глава кабинета министров Чехии Петр Фиала объявил, что страна стоит на грани. Больше она не сможет принимать беженцев. У страны заканчиваются ресурсы.

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Больше всего украинский миграционный кризис отразился на Польше. В страну прибыло уже больше двух миллионов человек. Республика при этом сталкивается не только с вынужденными переселенцами, но и с экономическими проблемами.

Беженцы из Мариуполя прибыли на Центральный железнодорожный вокзал в Берлине. Фото © TACC / AP

Беженцы из Мариуполя прибыли на Центральный железнодорожный вокзал в Берлине. Фото © TACC / AP

ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Разговоры, обещания. А мы тратим наши деньги. Организуем наших людей, пытаемся сделать всё возможное в этой ситуации, — посетовал польский вице-премьер Петр Глиньский.

Соседняя Германия подлила масла в огонь. Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил 14 марта, что власти ФРГ обратились к полякам с просьбой приостановить отправку специальных поездов с беженцами.

Большое количество беженцев это сильная нагрузка на местные экономики, потому они в основном не работают. К этому добавляется ещё и то, что украинские беженцы быстро криминализируются и ведут себя не очень хорошо, совершают кражи, при этом заявляют, что их должны бесплатно кормить и обслуживать. Настрой к ним ухудшается, хотя он и до этого был не очень хорошим, несмотря на слова поддержки в отношении текущего режима, ­— пояснил политолог Александр Роджерс.

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Ещё один локомотив Европы — Франция — готов принимать беженцев, но и высылать их тоже готов. Об этом рассказал действующий президент Эмманюэль Макрон. По его словам, разработан план по приёму переселенцев и быстрой их депортации. Так кандидат на второй срок, похоже, решил подыграть избирателям, у которых есть вопросы и по прошлому миграционному кризису.

Отказ в предоставлении убежища будет означать, что человек обязан покинуть территорию страны. Множественность средств правовой защиты снижает эффективность наших процедур по выселению, — сказал Макрон.

Израиль и США

Израиль не стал сдерживаться и просто отказался принимать беженцев с Украины. Министерство внутренних дел Израиля отменило безвизовый режим для граждан Украины. В страну могут въехать лишь те, кто имеет родственников с паспортом Израиля.

США повезло — они далеко от Украины. Собственно, всю ответственность американские власти переложили на Европу.

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Хотя мы ожидаем, что многие украинцы решат остаться в Европе, поближе к своим семьям и домам на Украине, США сегодня объявляют о планах принять до 100 тысяч украинцев и других бегущих, — говорится в заявлении Белого дома. Всего 100 тысяч! Эмманюэль Макрон сообщал, что в Европе уже 3,5 миллиона беженцев с Украины. То есть помощь от США приблизительно равна…ничему. Для сравнения: в Россию прибыло 422 тысячи беженцев с Украины, ДНР и ЛНР.

Да, можно сказать, что Россия рядом, но стоит напомнить, что США поддерживали словом, деньгами и оружием Украину. Формировали мнение, что Америка всегда поможет, но украинцев же предупреждали, что их ждёт "самолёт из Афганистана". Так и получилось.

­Возможно, страны, которые начали пересматривать свою политику в отношении украинцев, поняли, что их ждёт в ближайшем будущем, и поэтому сейчас начали подготавливать почву под их высылку.

Европейским странам предстоит столкнуться с огромной волной украинского бандитизма. Одна часть в виде попрошайничества и рассказов об ужасах, вторая бандитизм, учитывая то, сколько оружия у украинцев на руках. Сначала они будут ставить под контроль своих, потом всех русскоязычных, а дальше начнутся конфликты с полицией и местными бандами, которые там уже работают, ­ рассказал Лайфу депутат Государственной думы, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев.

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Фото © Wikipedia

Удастся ли европейским странам вернуть украинских беженцев на родину?

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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