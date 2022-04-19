Боец ДНР — об освобождении завода имени Ильича в Мариуполе: Выступили против фашизма
Военнослужащий назвал себя русским и добавил, что не хотел бы, чтобы ему прививали чуждые ценности и обычаи. Предприятие было зачищено от нацбатов 15 апреля.
Военный ДНР — об освобождении завода имени Ильича в Мариуполе от националистов. Видео © Telegram-канал SHOT
Военный Донецкой Народной Республики рассказал, как освобождал завод Ильича в Мариуполе. По его словам, три дня назад примерно 50 человек противника выскочили на "хаммере" и БТР, их удалось остановить.
На вопрос корреспондента, где они сейчас, военный с улыбкой и паузой ответил: "Где-то".
"Выступили против фашизма, мы не хотим, чтобы они нам свои ценности прививали со своими обычаями, традициями. Мы просто русские и делаем своё дело", — сказал он.
Напомним, Минобороны РФ 15 апреля сообщило, что российские войска и подразделения Народной милиции ДНР полностью освободили завод Ильича от украинских националистов.
Кадр из видео из телеграм-канала SHOT