Боец ДНР — об освобождении завода имени Ильича в Мариуполе: Выступили против фашизма

Военнослужащий назвал себя русским и добавил, что не хотел бы, чтобы ему прививали чуждые ценности и обычаи. Предприятие было зачищено от нацбатов 15 апреля.

Военный ДНР — об освобождении завода имени Ильича в Мариуполе от националистов. Видео © Telegram-канал SHOT

Военный Донецкой Народной Республики рассказал, как освобождал завод Ильича в Мариуполе. По его словам, три дня назад примерно 50 человек противника выскочили на "хаммере" и БТР, их удалось остановить.

На вопрос корреспондента, где они сейчас, военный с улыбкой и паузой ответил: "Где-то".