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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 12:22
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Боец ДНР — об освобождении завода имени Ильича в Мариуполе: Выступили против фашизма

Военнослужащий назвал себя русским и добавил, что не хотел бы, чтобы ему прививали чуждые ценности и обычаи. Предприятие было зачищено от нацбатов 15 апреля.

Военный ДНР — об освобождении завода имени Ильича в Мариуполе от националистов. Видео © Telegram-канал SHOT

Военный Донецкой Народной Республики рассказал, как освобождал завод Ильича в Мариуполе. По его словам, три дня назад примерно 50 человек противника выскочили на "хаммере" и БТР, их удалось остановить.

На вопрос корреспондента, где они сейчас, военный с улыбкой и паузой ответил: "Где-то".

"Выступили против фашизма, мы не хотим, чтобы они нам свои ценности прививали со своими обычаями, традициями. Мы просто русские и делаем своё дело", — сказал он.

Зачищенный от нацбатов завод Ильича в Мариуполе сняли с дрона
Зачищенный от нацбатов завод Ильича в Мариуполе сняли с дрона

Напомним, Минобороны РФ 15 апреля сообщило, что российские войска и подразделения Народной милиции ДНР полностью освободили завод Ильича от украинских националистов.

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Кадр из видео из телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков
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