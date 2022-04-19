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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 12:15

Зеленский внёс в Раду проект закона о продлении военного положения на Украине

Документ был зарегистрировал 19 апреля и уже передан на рассмотрение руководству парламента Незалежной.

Украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении военного положения на территории государства. Об этом говорится на сайте парламента Незалежной.

Текст инициированного президентом законопроекта "О продлении срока действия военного положения на Украине" на сайте Рады отсутствует. Однако отмечается, что документ был зарегистрирован 19 апреля и уже передан на рассмотрение руководству парламента.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему невозможно обсуждать заявления Зеленского всерьёз. По его словам, украинский президент постоянно меняет свою точку зрения, в том числе в зависимости от того, как ему продиктует Запад.

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