Лавров объяснил, почему невозможно обсуждать заявления Зеленского всерьёз

По словам главы российского МИДа, украинский президент постоянно меняет свою точку зрения, в том числе в зависимости от того, как ему продиктует Запад.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского нельзя обсуждать всерьёз, поскольку он постоянно меняет свою точку зрения. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India today, отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования в Донбассе, против чего недавно выступил украинский лидер.

"Я не могу всерьёз обсуждать то, что говорит президент Зеленский, потому что он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях", — заявил в ответ российский министр.

Лавров выразил уверенность, что Запад использует Зеленского в своей борьбе против России, а то, что произошло с Минскими соглашениями, — лишнее тому доказательство.

"Они на Западе сделали всё, чтобы укрепить его в желании игнорировать Минские соглашения", — добавил он.