"Единая Россия" запускает акцию ко Дню донора среди депутатов по всей стране

Кровь, которую сдадут парламентарии, будет направлена на потребности российских лечебных учреждений, а средства от сдачи будут перечислены на помощь жителям Донбасса, отметили в партии.

"Единая Россия" ко Дню донора, 20 апреля, запускает акцию среди депутатов всех уровней. Помочь может каждый желающий, у кого нет противопоказаний к сдаче крови, сообщили в пресс-службе партии.

"Кровь, которую партийные активисты сдадут в ходе акции, будет направлена на потребности российских лечебных учреждений, а средства от сдачи будут перечислены на помощь жителям Донбасса", — подчеркнул председатель Комитета по охране здоровья, координатор партпроекта "Здоровое будущее" Дмитрий Хубезов.

Вместе с тем парламентарий рассказал о работе медиков от ЕР в Донбассе. По его словам, туда направляют исключительно профессионалов с большим опытом. Он добавил, что на освобождённых территориях республик уже организована работа бригад медиков, которые ежедневно принимают по 160–170 пациентов.