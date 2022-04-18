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Опубликовано 18 апреля 2022, 18:39
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Зачищенный от нацбатов завод Ильича в Мариуполе сняли с дрона

В результате ударов по укреплениям украинских националистов часть предприятия превратилась в обломки. На данный момент оно очищено от ВСУ.

Беспилотник снял металлургический комбинат в Мариуполе. Видео © Telegram / RT на русском

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, освобождённый от украинских националистов, сняли на видео с дрона. Кадры опубликовал военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

На видео заметно, что в результате ударов по укреплениям украинских националистов часть территории завода превратилась в обломки. Вместо крыши над некоторыми помещениями металлургического комбината зияет дыра. 15 апреля российские войска и подразделения Народной милиции ДНР полностью освободили завод Ильича от нацбатов.

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Ранее Лайф писал, что беспилотник снял на видео два грузовых судна в порту Мариуполя. У причалов наблюдаются также ещё два объекта меньшего размера, которые, по всей видимости, являются буксирами.

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Telegram / RT на русском

Никита Осипов
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