Зачищенный от нацбатов завод Ильича в Мариуполе сняли с дрона
В результате ударов по укреплениям украинских националистов часть предприятия превратилась в обломки. На данный момент оно очищено от ВСУ.
Беспилотник снял металлургический комбинат в Мариуполе. Видео © Telegram / RT на русском
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, освобождённый от украинских националистов, сняли на видео с дрона. Кадры опубликовал военный корреспондент RT Мурад Газдиев.
На видео заметно, что в результате ударов по укреплениям украинских националистов часть территории завода превратилась в обломки. Вместо крыши над некоторыми помещениями металлургического комбината зияет дыра. 15 апреля российские войска и подразделения Народной милиции ДНР полностью освободили завод Ильича от нацбатов.
Ранее Лайф писал, что беспилотник снял на видео два грузовых судна в порту Мариуполя. У причалов наблюдаются также ещё два объекта меньшего размера, которые, по всей видимости, являются буксирами.
Telegram / RT на русском