Зачищенный от нацбатов завод Ильича в Мариуполе сняли с дрона

В результате ударов по укреплениям украинских националистов часть предприятия превратилась в обломки. На данный момент оно очищено от ВСУ.

Беспилотник снял металлургический комбинат в Мариуполе. Видео © Telegram / RT на русском

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, освобождённый от украинских националистов, сняли на видео с дрона. Кадры опубликовал военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

На видео заметно, что в результате ударов по укреплениям украинских националистов часть территории завода превратилась в обломки. Вместо крыши над некоторыми помещениями металлургического комбината зияет дыра. 15 апреля российские войска и подразделения Народной милиции ДНР полностью освободили завод Ильича от нацбатов.