Замгенсека ООН Гриффитс заявил о планах приехать в Россию

Политик выразил желание посетить РФ после поездки в Турцию, которая состоится позднее на этой неделе.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о планах приехать в Россию, чтобы обсудить ситуацию на Украине.

"Я считаю, надо вернуться [в Россию]. Я хочу сделать это после поездки в Турцию", — сказал он в ходе брифинга, комментируя тот факт, что ещё не получил ответа от России по гуманитарным инициативам ООН.

При этом Гриффитс уточнил, что визит в Турцию, где также планируется обсудить гуманитарные вопросы в связи с ситуацией на Украине, состоится на этой неделе в среду или четверг.