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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 18:21
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Замгенсека ООН Гриффитс заявил о планах приехать в Россию

Политик выразил желание посетить РФ после поездки в Турцию, которая состоится позднее на этой неделе.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о планах приехать в Россию, чтобы обсудить ситуацию на Украине.

"Я считаю, надо вернуться [в Россию]. Я хочу сделать это после поездки в Турцию", — сказал он в ходе брифинга, комментируя тот факт, что ещё не получил ответа от России по гуманитарным инициативам ООН.

При этом Гриффитс уточнил, что визит в Турцию, где также планируется обсудить гуманитарные вопросы в связи с ситуацией на Украине, состоится на этой неделе в среду или четверг.

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Ранее ООН предложила России и Украине встретиться для обсуждения гуманитарных вопросов. Диалог сторон может пройти как в виртуальном, так и в личном формате, считают в организации. По словам Гриффитса, Украина уже согласилась создать гуманитарную группу для координации с Россией.

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Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Николь Вербер
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