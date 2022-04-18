Пентагон решил обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами
В военном ведомстве Штатов похвастались "определённым прогрессом с точки зрения организации тренингов" для военнослужащих из Незалежной.
Соединённые Штаты планируют обучать украинских военных обращению с поставляемым Киеву оружием, в частности с американскими гаубицами. Как заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, запланированы тренировки и для других видов вооружения.
"Мы добились определённого прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц... Мы, естественно, рассматриваем варианты [тренировок] и для других систем", — отметил чиновник.
До этого представители Пентагона отчитались о передаче Украине большей части оружия из запланированного пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. В военном ведомстве Штатов отметили, что Киев в том числе получил значительное количество дронов-камикадзе Switchblade, а также вертолёты и другую военную технику.
ТАСС / Zuma