Пентагон решил обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами

В военном ведомстве Штатов похвастались "определённым прогрессом с точки зрения организации тренингов" для военнослужащих из Незалежной.

Соединённые Штаты планируют обучать украинских военных обращению с поставляемым Киеву оружием, в частности с американскими гаубицами. Как заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, запланированы тренировки и для других видов вооружения.

"Мы добились определённого прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц... Мы, естественно, рассматриваем варианты [тренировок] и для других систем", — отметил чиновник.