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Опубликовано 18 апреля 2022, 18:32

Пентагон решил обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами

В военном ведомстве Штатов похвастались "определённым прогрессом с точки зрения организации тренингов" для военнослужащих из Незалежной.

Соединённые Штаты планируют обучать украинских военных обращению с поставляемым Киеву оружием, в частности с американскими гаубицами. Как заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, запланированы тренировки и для других видов вооружения.

"Мы добились определённого прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц... Мы, естественно, рассматриваем варианты [тренировок] и для других систем", — отметил чиновник.

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До этого представители Пентагона отчитались о передаче Украине большей части оружия из запланированного пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. В военном ведомстве Штатов отметили, что Киев в том числе получил значительное количество дронов-камикадзе Switchblade, а также вертолёты и другую военную технику.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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