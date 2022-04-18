Более 40 домов получили повреждения в результате обстрелов ВСУ села под Белгородом

В круглосуточном режиме в населённом пункте дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и народные дружинники.

Более 40 домов и 36 машин получили различные повреждения в результате многократных обстрелов со стороны Украины приграничного села Журавлёвка в Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале руководитель региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня выехал в Журавлёвку. Это село Белгородского района больше всего пострадало после обстрелов со стороны Украины: 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. Помимо домов пострадали и 36 машин", — написал губернатор.