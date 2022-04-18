Более 40 домов получили повреждения в результате обстрелов ВСУ села под Белгородом
Журавлёвка. Фото © t.me / vvgladkov
В круглосуточном режиме в населённом пункте дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и народные дружинники.
Более 40 домов и 36 машин получили различные повреждения в результате многократных обстрелов со стороны Украины приграничного села Журавлёвка в Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале руководитель региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня выехал в Журавлёвку. Это село Белгородского района больше всего пострадало после обстрелов со стороны Украины: 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. Помимо домов пострадали и 36 машин", — написал губернатор.
К восстановительным работам в населённом пункте планируется приступить не ранее чем через неделю, поскольку опасность новых обстрелов ВСУ сохраняется. По данным Гладкова, в круглосуточном режиме в селе Журавлёвка дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и народные дружинники.
Ранее сообщалось, что под Брянском подвергся обстрелу из миномёта пункт пропуска Новые Юрковичи, а также посёлок Климово в Брянской области. СК уточнил, что удары были нанесены с украинских боевых вертолётов, которые незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. В результате пострадали восемь человек, двое из них в тяжёлом состоянии. Чуть позже Вячеслав Гладков сообщил, что обстрелу подверглось и село Сподарюшино Белгородской области. Там никто не пострадал.