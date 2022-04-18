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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 18:28
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Более 40 домов получили повреждения в результате обстрелов ВСУ села под Белгородом

Журавлёвка. Фото © t.me / vvgladkov

Журавлёвка. Фото © t.me / vvgladkov

В круглосуточном режиме в населённом пункте дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и народные дружинники.

Более 40 домов и 36 машин получили различные повреждения в результате многократных обстрелов со стороны Украины приграничного села Журавлёвка в Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале руководитель региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня выехал в Журавлёвку. Это село Белгородского района больше всего пострадало после обстрелов со стороны Украины: 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. Помимо домов пострадали и 36 машин", — написал губернатор.

К восстановительным работам в населённом пункте планируется приступить не ранее чем через неделю, поскольку опасность новых обстрелов ВСУ сохраняется. По данным Гладкова, в круглосуточном режиме в селе Журавлёвка дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и народные дружинники.

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ещё одного села
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ещё одного села

Ранее сообщалось, что под Брянском подвергся обстрелу из миномёта пункт пропуска Новые Юрковичи, а также посёлок Климово в Брянской области. СК уточнил, что удары были нанесены с украинских боевых вертолётов, которые незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. В результате пострадали восемь человек, двое из них в тяжёлом состоянии. Чуть позже Вячеслав Гладков сообщил, что обстрелу подверглось и село Сподарюшино Белгородской области. Там никто не пострадал.

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Андрей Бражников
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