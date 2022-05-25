"Без пехоты никуда": Путин похвалил десантников и пехотинцев, задействованных в "Операции Z"

Глава государства посетил военный госпиталь, где проходят лечение пострадавшие российские военнослужащие, и пожелал им выздоровления.

Действия задействованных в "Операции Z" на Украине десантников являются блестящими, но без пехоты обойтись нельзя. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка, где проходят лечение раненые российские военнослужащие.

"Десантники работают блестяще, но без пехоты никуда, без пехоты невозможно. Все успехи закрепляет только пехота. Спасибо вам большое, поправляйтесь", — сказал Путин.