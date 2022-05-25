"Адекватный ответ на вызовы": Политолог Потуремский назвал сегодняшнее заседание Госсовета беспрецедентным
Президент страны в ходе заседания объявил о ряде очень ценных и важных решений, отметил эксперт. Также была поднята тема "Операции Z".
Состоявшееся сегодня заседание Президиума Госсовета в какой-то степени имело беспрецедентный характер, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Общий прогноз оправдался: главной темой стало оказание помощи тем категориям населения, которые в этом нуждаются, отметил эксперт в интервью Лайфу.
"На чтобы я обратил внимание: во-первых, это беспрецедентный характер. Это слово, возможно, последнее время звучит довольно часто, но тем не менее, масштаб принятых решений, с одной стороны, безусловно соответствует. С другой стороны, это адекватный ответ на те вызовы и угрозы, в которых страна находится сейчас в результате санкций", — сказал Потуремский.
Он также обратил внимание на ещё одно — "очень важное ценностное и нормативное заявление президента о том, что все участники "Операции Z" на Украине являются героями, все заслуживают поддержки и помощи со стороны государства".
Как рассказывал Лайф, Путин в ходе заседания Госсовета заявил, что ко всем участникам "Операции Z" на Украине нужно относиться как к героям. У большинства военных, участвующих в выполнении задач по освобождению Донбасса, нет госнаград. Президент заверил, что они будут, ведь каждый из них подвергает свою жизнь смертельной опасности.