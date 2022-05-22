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Опубликовано 22 мая 2022, 19:41
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Кадыров поделился подробностями продвижения чеченских бойцов в ЛНР﻿

Глава Чечни отмечает: несмотря на ожесточённое сопротивление, продвижение идёт успешно, и это наглядно видно на примере населённых пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешном продвижении бойцов из республики в ЛНР. Политик разместил в социальных сетях кадры зачисток, на которых детально показан ход спецоперации. Видно также, что бойцы делятся подробностями тактики ведения боёв и рассказывают об оружии, которое применяет противник.

"Несмотря на ожесточённое сопротивление, продвижение наших бойцов идёт успешно. Это наглядно видно на примере населённых пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля", написал Кадыров в телеграм-канале.

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Глава Чечни отметил, что в ЛНР направлены "самые боеспособные подразделения". Их успех, по его словам, — это вопрос времени.

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Лайф напоминает, ранее Кадыров призвал сидящих в Лисичанске и Северодонецке националистов сложить оружие. По мнению главы Чечни, отказом от продолжения боёв эти люди подтвердят, что Россия и Украина должны жить в мире и согласии.

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ТАСС / Елена Афонина

Юлия Коновалова
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