Кадыров поделился подробностями продвижения чеченских бойцов в ЛНР﻿

Глава Чечни отмечает: несмотря на ожесточённое сопротивление, продвижение идёт успешно, и это наглядно видно на примере населённых пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешном продвижении бойцов из республики в ЛНР. Политик разместил в социальных сетях кадры зачисток, на которых детально показан ход спецоперации. Видно также, что бойцы делятся подробностями тактики ведения боёв и рассказывают об оружии, которое применяет противник.

"Несмотря на ожесточённое сопротивление, продвижение наших бойцов идёт успешно. Это наглядно видно на примере населённых пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что в ЛНР направлены "самые боеспособные подразделения". Их успех, по его словам, — это вопрос времени.