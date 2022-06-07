Пушилин выразил соболезнования родным погибшего в Донбассе генерал-лейтенанта Кутузова
Генерал-лейтенант Роман Кутузов, погибший в ходе "Операции Z" на Украине. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
Денис Пушилин выразил соболезнования близким генерал-лейтенанта Романа Кутузова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Как подчеркнул глава ДНР в телеграм-канале, Кутузов был личным примером того, как нужно служить Родине.
"Встречаются люди, с которыми сразу находишь общий язык, возникает доверие и полное взаимопонимание. Именно таким человеком для меня был генерал-лейтенант Кутузов Роман Владимирович — Туман. К огромному сожалению, был… Сегодня мы с ним прощаемся", — написал Пушилин.
По его словам, Кутузов знал своё дело, к каждой задаче подходил основательно, со знанием жизни. Генерал-лейтенант демонстрировал личным примером, как нужно служить Родине. Кутузов берёг жизни бойцов, которые шли за ним, но свою не сохранил, отметил Пушилин. Вместе с тем глава Донецкой Народной Республики выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
"Пока у нас генералы воюют плечо к плечу с солдатами, наша страна и наш народ непобедимы", — добавил Пушилин.
Ранее Лайф писал, что племянник замминистра обороны Евкурова Адам Хамхоев погиб в ходе "Операции Z". Он закончил Рязанское гвардейское высшее командное училище ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир.