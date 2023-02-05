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5 февраля, 15:36

В Турции сомневаются в наличии доказательств угрозы терактов в Стамбуле

Глава парламента Турции Мустафа Шентоп усомнился в наличии доказательств угрозы теракта у стран, закрывших свои консульства в Стамбуле.

"Если бы у них были доказательства, было бы правильным поделиться с нами. Но, учитывая, что до сих пор никаких доказательств приведено не было, это говорит о том, что их [доказательств] у них нет", — цитирует его телеканал TRT Haber.

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Напомним, что генеральные консульства Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Швеции и Швейцарии в Стамбуле прекратили приём посетителей. Это было объяснено угрозой терактов в центре города. Послов этих стран вызвали в МИД Турции. Им объяснили, что паника недопустима. Это происходит на фоне инцидентов с сожжением Корана в Дании и Швеции, на что резко отреагировали в Турции.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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