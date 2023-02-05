В Турции сомневаются в наличии доказательств угрозы терактов в Стамбуле
Глава парламента Турции Мустафа Шентоп усомнился в наличии доказательств угрозы теракта у стран, закрывших свои консульства в Стамбуле.
"Если бы у них были доказательства, было бы правильным поделиться с нами. Но, учитывая, что до сих пор никаких доказательств приведено не было, это говорит о том, что их [доказательств] у них нет", — цитирует его телеканал TRT Haber.
Напомним, что генеральные консульства Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Швеции и Швейцарии в Стамбуле прекратили приём посетителей. Это было объяснено угрозой терактов в центре города. Послов этих стран вызвали в МИД Турции. Им объяснили, что паника недопустима. Это происходит на фоне инцидентов с сожжением Корана в Дании и Швеции, на что резко отреагировали в Турции.
Новости
Минобороны: Киев провокацией в Краматорске хочет добиться от Запада поставок вооружения
сегодня в 15:25
"Нарушение суверенитета": В Америке рассказали о последствиях для Китая после инцидента с аэростатом
сегодня в 15:18
Комиссар НХЛ высказался об отказе хоккеиста Проворова поддерживать ЛГБТ
сегодня в 15:15
Unsplash