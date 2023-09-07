"Воровство": В МИД раскритиковали идею США направить ВСУ российские активы
Рябков назвал воровством идею США направить изъятые активы России на помощь ВСУ
Идея американских властей о том, чтобы направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ, является самым настоящим воровством. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Воровство и практика отъёма чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение", — заявил он журналистам, комментируя озвученную госсекретарём США Энтони Блинкеном инициативу.
Рябков подчеркнул, что подобные действия Вашингтона являются очередным напоминанием для всех экономических операторов о том, насколько рискованно и опасно иметь дела с США.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что по итогам встречи советников по нацбезопасности США, Германии, Британии, Франции и Италии представители стран условились не возвращать России замороженные активы, пока Москва не возместит "ущерб" Украине. При этом 4 сентября американский Минюст заявил о намерениях передать Киеву более миллиарда долларов подпавших под санкции российских активов.
Shutterstock