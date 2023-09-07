"Воровство": В МИД раскритиковали идею США направить ВСУ российские активы

Идея американских властей о том, чтобы направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ, является самым настоящим воровством. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Воровство и практика отъёма чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение", — заявил он журналистам, комментируя озвученную госсекретарём США Энтони Блинкеном инициативу.