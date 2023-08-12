США разблокировали шесть миллиардов долларов из иранских активов

Председатель центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил о том, что США разблокировали иранские активы в размере шести миллиардов долларов. Их Тегеран должен был получить по соглашению об обмене заключёнными.

Уточняется, что речь об активах, удерживаемых в Южной Корее. Председатель Центрального банка Ирана счёл, что разблокировки удалось добиться благодаря успешной дипломатии. По его словам, в южнокорейских банках сначала было почти семь миллиардов долларов, которые были необходимы для оплаты поставок иранской нефти за несколько лет.

"Вскоре эти средства будут конвертированы из вон в евро, депонированы на счетах шести иранских банков в Катаре и использованы для приобретения несанкционных товаров", — написал Фарзин в социальной сети X.

Мохаммад Реза Фарзин уточнил, что средства были депонированы в вонах. А из-за того, что паритет этой валюты был понижен по отношению к доллару, Тегеран может получить только шесть миллиардов долларов.