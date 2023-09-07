В Кремле пригрозили США судом за передачу ВСУ российских активов
Песков: РФ отреагирует на решение США направить арестованные средства ВСУ
Россия не оставит без ответа ни одну ситуацию с противоправным удержанием своих активов и средств за рубежом. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Вашингтона о желании отправить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на нужды ВСУ.
"Восприняли [такое решение Вашингтона] абсолютно негативно. Все случаи, связанные с блокировкой, арестом иди другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности РФ за границей мы считаем незаконными актами", — уточнил представитель Кремля.
Он назвал юридическим нонсенсом то, что США пытаются отыскать разумные обоснования своим преступным действиям. Песков пообещал, что в дальнейшем всё завершится серьёзными судебными разбирательствами с Вашингтоном и ни один случай не останется без внимания.
Напомним, по итогам встречи советников по нацбезопасности США, Германии, Британии, Франции и Италии представители стран условились не возвращать России замороженные активы, пока Москва не возместит "ущерб" Украине. При этом 4 сентября американский Минюст заявил о намерениях передать Киеву более миллиарда долларов подпавших под санкции российских активов. В МИД РФ назвали это воровством.