В Кремле пригрозили США судом за передачу ВСУ российских активов

Россия не оставит без ответа ни одну ситуацию с противоправным удержанием своих активов и средств за рубежом. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Вашингтона о желании отправить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на нужды ВСУ.

"Восприняли [такое решение Вашингтона] абсолютно негативно. Все случаи, связанные с блокировкой, арестом иди другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности РФ за границей мы считаем незаконными актами", — уточнил представитель Кремля.