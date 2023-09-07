Кремль отреагировал на идею США направить ВСУ санкционные российские активы

Россия сталкивается с ущемлением своих прав в зарубежных судах, но продолжит их отстаивать. Об этом в беседе с журналистами в четверг, 7 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение США направить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на поддержку ВСУ.

"Тут, конечно, есть вопиющий факт. Сейчас и мы как российское государство, и наши предприниматели очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом", — отметил представитель Кремля.