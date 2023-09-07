Кремль отреагировал на идею США направить ВСУ санкционные российские активы
Песков: Права России в зарубежных судах ущемляют, но мы продолжим их отстаивать
Россия сталкивается с ущемлением своих прав в зарубежных судах, но продолжит их отстаивать. Об этом в беседе с журналистами в четверг, 7 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение США направить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на поддержку ВСУ.
"Тут, конечно, есть вопиющий факт. Сейчас и мы как российское государство, и наши предприниматели очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что данное намерение Вашингтона "вообще трудно укладывается в голове" и противоречит "вообще всему, что можно только представить с точки зрения и международного, и национального права".
Ранее Лайф рассказывал, что по итогам встречи советников по нацбезопасности США, Германии, Британии, Франции и Италии представители стран условились не возвращать России замороженные активы, пока Москва не возместит "ущерб" Украине. При этом 4 сентября американский Минюст заявил о намерениях передать Киеву более миллиарда долларов подпавших под санкции российских активов.
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