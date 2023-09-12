Путин: Динамика роста инвестиций на Дальнем Востоке втрое выше показателя по РФ
Инвестиции в экономику Дальнего Востока растут в три раза быстрее, чем в среднем по России. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин.
"Динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель", — сказал Путин.
По его словам, в период с 2014 года по 2022-й инвестиции в основной капитал страны выросли на 13%. В то же время аналогичный показатель по Дальнему Востоку составил 39%, подчеркнул Путин.
Общаясь с модераторами сессий ВЭФ, Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век.
LIFE / Павел Баранов